Leclerc erinnert an Bianchi: "Ganz besonderer Mensch"

Emotionales Rennen für Charles Leclerc: Der Ferrari-Star gedenkt beim Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr/Sky) unter anderem mit einem speziellen Helmdesign seines verstorbenen Freundes Jules Bianchi. Der Franzose war vor zehn Jahren beim Rennen in Suzuka schwer verunglückt, 285 Tage später erlag Bianchi seinen Verletzungen - im Alter von 25 Jahren.

"Ein besonderer Helm in Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen für mich", schrieb Leclerc in den Sozialen Medien, Bianchi war sein Mentor und Patenonkel: "So viele gemeinsame Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Ich vermisse dich und ich werde alles tun, um diesen Helm am Sonntag auf die oberste Stufe des Podiums zu bringen."

Der Tod Bianchis war der schwärzeste Moment der jüngeren Formel-1-Geschichte. Am 5. Oktober 2014 verlor der Franzose auf regennasser Strecke die Kontrolle über seinen Marussia und rutschte unter das Heck eines abgestellten Bergungsfahrzeugs. Bianchi erlitt schwere Kopfverletzungen, nach neun Monaten im Koma starb er in Nizza.