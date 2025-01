Lewis Hamilton: Erste Formel-1-Tests für Ferrari schon im Januar

Lewis Hamilton wird voraussichtlich schon im Januar 2025 zum ersten Mal in einem Formel-1-Auto von Ferrari sitzen. Wie Motorsport.com Italien, eine Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, erfuhr, sollen Testfahrten mit älteren Formel-1-Autos der Scuderia Hamilton helfen, sich an die Abläufe im Team und die Zusammenarbeit mit seinen neuen Ingenieuren zu gewöhnen.

Allerdings muss sich die Scuderia dabei erstmals an die neuen, strengeren FIA-Regeln für private Testfahrten mit älteren Fahrzeugen halten. Bis einschließlich 2024 durften die Teams nahezu uneingeschränkt mit zwei bis vier Jahre alten Autos testen. Ab der Saison 2025 wird dies jedoch eingeschränkt. Das neue Reglement erlaubt maximal 1000 Testkilometer mit älteren Autos pro Kalenderjahr, verteilt auf maximal vier Tage.

Ferrari will diese Testtage noch im Januar ausschöpfen, um Hamilton bei der Eingewöhnung zu helfen. Der erste Einsatz des siebenmaligen Weltmeisters ist je nach Wetterlage für den 20. oder 21. Januar auf der Ferrari-Heimstrecke in Fiorano geplant. Anschließend reist das Team nach Barcelona, wo weitere Testfahrten geplant sind.

Ob Hamilton, der im Winter nach zwölf Saisons bei Mercedes zu Ferrari gewechselt war, das Modell SF-23 aus der vergangenen Saison oder dessen Vorgänger, den F1-75 von 2022, fahren wird, ist noch offen.

Teamchef Frederic Vasseur ist überzeugt, dass sich der Formel-1-Rekordsieger schnell in seiner neuen Umgebung zurechtfinden wird. "Wir wissen, dass wir in den nächsten Tagen viele Abläufe einstudieren müssen, aber er ist erfahren genug, um das zu meistern", sagt der Franzose.

"Dank unseres Simulators kann er Renn- und Qualifying-Simulationen absolvieren und sich mit den Eigenheiten des Lenkrads und des Autos vertraut machen. Da mache ich mir keine Sorgen", so Vasseur.

Ferrari wird das neue Formel-1-Auto für die Saison 2025 am 19. Februar vorstellen, einen Tag nach der offiziellen Formel-1-Saisoneröffnung in London. Die Vorsaisontests beginnen eine Woche später, am 26. Februar, in Bahrain.