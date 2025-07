Luft nach oben aber "Bedrohung": Norris lauert auf Piastri

Lando Norris sieht trotz seiner jüngsten Erfolge und einem starken Momentum noch Luft nach oben. Zwar habe der McLaren-Pilot das Gefühl, sich im Kampf um die WM-Spitze der Formel 1 "zurückgekämpft zu haben" und sei "definitiv glücklicher", trotzdem arbeite er weiterhin daran, noch mehr aus dem Auto herauszuholen.

Sowohl in Silverstone als auch in Österreich hatte Norris zuletzt gewonnen und sich so nach dem von ihm verschuldeten Unfall mit Teamkollege Oscar Piastri in Kanada eindrucksvoll zurückgemeldet. Ob der positiven Resultate fühle er sich vor dem Grand Prix in Spa am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) "jetzt mehr als Bedrohung", sagte Norris.

Der Australier Piastri hatte hingegen vor allem nach seinem zweiten Platz in Großbritannien geknickt gewirkt. Schuld an der Niederlage war er nach einem Vergehen während einer Safety-Car-Phase allerdings selbst. In einem gemeinsamen Gespräch mit der FIA seien die Differenzen über die daraus resultierende Zeitstrafe ausgeräumt worden und beide Seiten hätten "viel gelernt", sagte Piastri.

In Spa könnte sich der Kampf um die WM-Spitze zwischen den beiden McLaren zuspitzen. Norris hat die Chance, mit Piastri gleich- oder sogar vorbeizuziehen.