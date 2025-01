Marko sicher: Verstappen das beste Gesamtpaket der Formel 1

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko rechnet in der kommenden Formel-1-Saison mit erneut großer Gegenwehr durch McLaren und Ferrari, sieht sein eigenes Team aber an entscheidender Stelle im Vorteil. Weltmeister Max Verstappen könne "niemand das Wasser reichen. Kein Lewis Hamilton und auch kein Lando Norris. Max ist nicht nur der Schnellste, sondern vom Gesamtpaket der Beste der Formel 1", sagte Marko der Sport Bild.

Red Bull hatte in der vergangenen Saison die große Dominanz der Vorjahre eingebüßt. Dennoch sicherte sich Verstappen seinen vierten WM-Titel in der Fahrerwertung. "Pro Runde holt er 0,1 bis 0,2 Sekunden aus dem Auto raus, die sonst kein Pilot findet. Jetzt liegt es an uns, ihm einen Boliden zu bauen, der ihn nicht nur temporär, sondern konstant um Siege fahren lässt", sagte Marko: "Unser Arbeitsfenster muss größer werden."

2025 bestreitet Verstappen die Saison mit einem neuen Teamkollegen. Der Neuseeländer Liam Lawson ersetzt den Mexikaner Sergio Perez. Für den 22-jährige Lawson gebe es "keinen Welpenschutz. Er ist zwar erst elf Grands Prix gefahren für die Racing Bulls, aber jetzt sitzt er eben in einem Red Bull. Wir erwarten keine Siege, aber er sollte regelmäßig Punkte einfahren und näher an Max dran sein, als Checo es war", sagte Marko: "0,2 bis 0,3 Sekunden wären ein zufriedenstellendes Fenster."

Bei den Konkurrenz-Teams McLaren und Ferrari sticht für Marko keiner der jeweils zwei Fahrer heraus - auch nicht Lewis Hamilton, der künftig für die Scuderia fährt. "Lewis Hamilton hat zwar noch den Speed, aber auch über eine komplette Saison? Daran habe ich Zweifel. Selbst wenn er einen guten Ferrari hat, und wir Max nur einen mittelmäßigen Red Bull bauen, würde ich mein Geld auf Max setzen", sagte Marko.

Hamilton habe zwar die nötige Erfahrung, um standzuhalten, "aber wenn sein Start bei Ferrari nicht nach seinen Vorstellungen verläuft, muss er aufpassen, dass er nicht wieder in eine Negativ-Spirale wie bei Mercedes gelangt."