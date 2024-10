Massa hofft weiter auf WM-Titel: "Der Kampf ist nicht mit Lewis"

Für Felipe Massa war die Visite beim letzten Formel-1-Grand-Prix auch die Rückkehr an einen geschichtsträchtigen Ort: In Singapur verlor der Brasilianer 2008 retrospektiv nicht nur den WM-Titel, wie sich später herausstellte, ging dabei auch nicht alles mit rechten Dingen zu.

Der Crashgate-Skandal um Flavio Briatore schlug seinerzeit bereits hohe Wellen, doch letztlich war es eine Enthüllung von Ex-F1-Zampano Bernie Ecclestone, die nun neue Brisanz in den Fall brachte:

"Nach 15 Jahren zu hören, dass sie es schon 2008 wussten, und sich entschieden haben, überhaupt nichts zu machen. Das war zu viel für mich", verrät Massa im Exklusivinterview mit Motorsport-Total.com die Motivation, warum er schon seit rund fünf Monaten vor Gericht "um Gerechtigkeit" kämpft, wie er es nennt.

Erst Anfang 2023 habe er endgültig Gewissheit über die skandalösen Vorgänge im Hintergrund erlangt: Anderthalb Jahrzehnte später noch um einen WM-Titel zu streiten, "ist etwas, das ich nie in meinem Leben gedacht hätte", sagt Massa, und erklärt: "Es ist nicht einfach. Es ist sehr schwer für mich, Teil von so etwas zu sein."

Massa glaubt weiter an Titel: "Weil ich das verdient habe"

Doch am Ende wolle er das, was ihm zustehe, einen Platz in den Geschichtsbüchern der Formel 1: "Wonach ich definitiv strebe, ist, anerkannt zu werden. Anerkannt als Champion, weil ich das verdient habe", stellt Massa unmissverständlich klar, dass er nach wie vor davon überzeugt ist, dass ihm der Titel nachträglich zugesprochen werden muss.

Lewis Hamilton, der Massa 2008 für McLaren die Krone wegschnappte, und sich mittlerweile gemeinsam mit Michael Schumacher den Titel als Rekordweltmeister teilt, würde seinen Status dadurch wieder verlieren. Mit dem Briten hat Massa noch nie persönlich über das Thema gesprochen, wie er verrät - der Brasilianer stellt aber klar: "Der Kampf ist nicht mit Lewis. Lewis hat mit diesem Kampf doch überhaupt nichts zu tun."

Vielmehr glaubt Massa: "Der Kampf ist, was in dem Rennen passiert ist, was keine korrekte Sache für den Sport war. Der Kampf ist, dass dieses Rennen annulliert werden sollte. Das ist der Kampf."

Was der ehemalige Ferrari-Pilot nach Bekanntwerden des Skandals mit Bernie Ecclestone besprochen hat, und wie er über Daniel Ricciardos Spruch "Holt Piquet zurück!" denkt, mit dem der Australier zuletzt in Singapur für Aufsehen sorgte: Das ganze Exklusivinterview mit Felipe Massa gibt's am Sonntag, den 6. Oktober, auf den Kanälen des Motorsport-Network zu lesen.