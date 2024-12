Max Verstappen: Eine Babypause in der Formel 1 kommt gar nicht in die Tüte!

Am Freitag gab Formel-1-Weltmeister Max Verstappen via Instagram bekannt, dass er mit seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet das erste gemeinsame Kind erwartet. Eine Auszeit von der Formel 1, um mehr Zeit für die Familie zu haben, ist für den 27-Jährigen allerdings keine Option! "Nein, ich habe nie daran gedacht, ein Jahr Pause zu machen", sagt Verstappen. "Das kommt für mich nicht in Frage."

Und weil Piquet bereits eine gemeinsame Tochter mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kwjat hat, ist die Situation für Verstappen auch nicht unbekannt. "Ehrlich gesagt habe ich das schon einmal erlebt, es ist also nicht so, dass es etwas völlig Neues für mich ist", meint der Niederländer.

Denn als er im Herbst 2020 mit Piquet zusammenkam, war Tochter Penelope gerade einmal ein Jahr alt. "Jetzt ist es meine DNA, sagen wir mal so, aber ich denke, es ist absolut in Ordnung und ich weiß, dass das Baby auf jeden Fall in guten Händen sein wird, also konzentriere ich mich auf den Rennsport und kehre dann zu meiner Familie zurück."

Verstappen möchte keinen Rennfahrer-Nachwuchs!

Für Verstappen, der in seiner Freizeit gerne virtuelle Rennen im Simulator fährt, wird sich in den kommenden Jahren also nicht viel ändern. "Ich werde meine Hobbys beibehalten, aber es wird natürlich etwas weniger Zeit sein", meint der aktuelle Red-Bull-Pilot.

Der Niederländer hofft allerdings, dass sein Nachwuchs nicht in die Fußstapfen der schnellen Vorfahren treten will, auch wenn die DNA von Verstappen und seiner Freundin Piquet, der Tochter des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet aus Brasilien, durchaus darauf schließen lässt.

Doch die berühmten Vorfahren sollen laut Verstappen "keinen Druck" ausüben, der Nachwuchs solle einfach "sein Leben leben", meint der 27-jährige Niederländer, dessen Mutter Sophie Kumpen ebenfalls eine erfolgreiche Kartfahrerin war.

Nur wenn "er oder sie es machen will und ich sehe, dass er oder sie Talent hat, würde ich das natürlich unterstützen", schmunzelt der dreimalige Formel-1-Weltmeister Verstappen. Aber "ich hoffe wirklich nicht!"