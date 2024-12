Max Verstappen: Es lag 2024 nicht nur an Sergio Perez ...

Sergio Perez war in der Formel-1-Saison 2024 der schlechteste Fahrer der vier Topteams und hat ohne Sieg nur den achten Platz in der Gesamtwertung belegt. Laut seinem Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen aber war dieses Abschneiden "nicht immer seine eigene Schuld", wie Verstappen im Gespräch mit Viaplay erklärt.

Der nun viermalige Formel-1-Weltmeister meint: "Es war schwierig für Checo, denn wir hatten einfach ein sehr schwieriges Auto. Das muss man nämlich auch mal sagen."

"Das größte Problem in der Saison 2024 war: Unser Auto hat nicht funktioniert."

Der Red Bull RB20 sei zwischenzeitlich "wirklich schwierig zu fahren" gewesen", sagt Verstappen, "auch für mich. Und das hilft natürlich nicht."

Hat Red Bull nicht schnell genug reagiert?

Rückblickend hätte Red Bull "viel früher" damit beginnen sollen, das Fahrzeug wieder fahrbar zu machen. "Das hätte auch Checo sehr geholfen. Zumal er zu Saisonbeginn ja noch Zweiter, Dritter war. Und das war in Ordnung", meint Verstappen. "Irgendwann aber wurde es wirklich schwierig."

Auf dem Papier lässt sich das zu Beginn der Europa-Saison verorten: Bis Miami hatte Perez an den sechs Rennwochenenden jeweils zweistellig gepunktet. Ab Imola erzielte Perez an den 18 weiteren Rennwochenenden nur noch neunmal weitere WM-Punkte und kein zweistelliges Punkteresultat mehr.

Sowas nage an einem Rennfahrer, sagt Verstappen: "Wenn das Selbstvertrauen erst mal angeknackst ist, dann reagieren manche Leute darauf eben sensibler als andere. Und ja, ich glaube, wir haben auch als Team unsere Arbeit nicht vollkommen gut gemacht."

Perez ist raus aus der Formel 1

Eine Chance auf Wiedergutmachung aber gibt es nicht: Perez und Red Bull gehen 2025 getrennte Wege, der bestehende Formel-1-Vertrag zwischen Fahrer und Team wurde vorzeitig aufgelöst. Statt Perez sitzt 2025 Liam Lawson im zweiten Red-Bull-Auto neben WM-Titelverteidiger Verstappen.

Was Perez 2025 macht, das ist noch offen. Bei seiner Abschiedsankündigung hat er seinen Fans lediglich in Aussicht gestellt, "wir werden uns bald wiedersehen". Wann und wo, dazu sagte Perez aber nichts. Klar ist nur: Als Stammfahrer kommt er 2025 nicht mehr unter in der Formel 1, weil inzwischen alle Cockpits vergeben sind.