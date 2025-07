Max Verstappen stellt klar: Formel-1-Pause kommt nicht in Frage!

Wo Weltmeister Max Verstappen 2026 fahren wird, das ist derzeit ein großes Thema im Fahrerlager, doch eines ist sicher: Es wird in der Formel 1 sein. Denn eine Auszeit von der Königsklasse hat der viermalige Weltmeister kategorisch ausgeschlossen.

Neben einem möglichen Wechsel zu Mercedes war in einigen Medien von einem möglichen Sabbatjahr zu lesen, das Verstappen einlegen könnte, um dann nach der großen Regeländerung 2026 genau zu wissen, welches Team seine Hausaufgaben am besten gemacht hat.

Doch auf ein mögliches Sabbatjahr angesprochen hat er eine klare Antwort: "Nein."

Nachfrage: "Nein?" - Antwort: "Nein."

Natürlich lässt sich in Antworten immer eine Menge hineininterpretieren - und vor allem in der Formel 1 muss man zwischen den Zeilen lesen. Nun könnte man sich fragen, was es an einem klaren "Nein" zu interpretieren gibt.

Aber wer die Formel 1 und ihre Wortklaubereien kennt, der könnte auf den Trichter kommen, dass Verstappen einfach nur "Nein" zu einem Sabbatjahr sagt, aber nicht ausschließt, in anderen Serien - wie etwa ein GT3-Programm - zu fahren, aber nicht in der Formel 1.

Doch anders als in seinen vergangenen Pressekonferenzen und Interviewrunden lässt er diesmal keinen Raum für Interpretation zu: "Nein, nein nein", sagt der Red-Bull-Pilot über eine Formel-1-Auszeit und betont, dass er "mit Sicherheit" in der Königsklasse fahren werde.

"Ich will natürlich in Zukunft versuchen, das mit anderen Rennserien zu kombinieren, soweit das möglich ist und ich mich darauf vorbereiten kann", so Verstappen. "Denn ich will schon auch etwas außerhalb der Formel 1 machen - was ich ja jetzt schon mit Tests tue - aber irgendwann auch mit Rennen."

Also wirklich keine Auszeit von der Formel 1? "Nein, auf keinen Fall."

Dann muss nur noch final geklärt werden, für welchen Rennstall der Niederländer im kommenden Jahr fährt. Und bis es keine offizielle Meldung gibt, werden die Gerüchte und Interpretationen weitergehen.