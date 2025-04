McLaren dominiert die Konkurrenz vor dem Qualifying in Dschidda

Lando Norris befindet sich in seinem McLaren wenige Stunden vor dem Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien in Bestform. Der 25-Jährige setzte im dritten und somit letzten freien Training in 1:27,489 Minuten die schnellste Runde. Garagennachbar Oscar Piastri musste sich wie im zweiten freien Training am Freitag knapp geschlagen geben, 0,024 Sekunden fehlten ihm nun auf den Briten. Die restliche Konkurrenz wurde von beiden deutlich distanziert.