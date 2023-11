McLaren fährt bis 2030 mit Power Units von Mercedes

Anzeige

McLaren fährt in der Formel 1 auch unter dem ab 2026 gültigen neuen Motoren-Reglement mit Antriebseinheiten von Mercedes. Der entsprechende Power-Unit-Vertrag wurde bis 2030 verlängert, wie Mercedes am Freitag am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky) mitteilte. Der Traditionsrennstall McLaren bezieht seit 2021 Antriebseinheiten von Mercedes.

Ab der Saison 2026 gilt in der Formel 1 ein neues Motorenreglement, 50 Prozent der Leistung werden dann aus einem Verbrennungsmotor erzeugt und 50 Prozent aus elektrischer Energie.

"Die Verlängerung ist ein Zeichen für das Vertrauen unserer Anteilseigner und des gesamten Teams in die Antriebe von Mercedes-Benz und die Richtung, die wir zusammen in der neuen Reglement-Ära einschlagen wollen", sagte McLaren-Chef Zak Brown: "Wir waren sowohl in den letzten drei Saisons als auch in der Zeit davor, als Mercedes-Benz Motoren lieferte, gemeinsam erfolgreich. Wir freuen uns auf die kommenden Erfolge, wenn wir unseren Weg fortsetzen, konstant an der Spitze zu kämpfen."