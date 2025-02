McLaren plötzlich Favorit: Was macht das mit Lando Norris?

In der neuen Formel-1-Saison 2025 startet McLaren erstmals seit Langem nicht als Außenseiter, sondern als ernsthafter Titelkandidat. Lando Norris, der seit Jahren als eines der größten Talente im Fahrerlager gilt, steht damit vor einer neuen Herausforderung: mit der Rolle des Favoriten umzugehen. Doch wie fühlt sich das für den Briten an?

"Eine der größten Herausforderungen ist es, mit Erfolg umzugehen", erklärt Norris. "Wie reagiert die Fabrik darauf? Bleiben alle entspannt und denken: 'Wir haben es geschafft'? Oder sagen sie: 'Das war gut, aber jetzt wollen wir mehr davon'?" Er selbst hofft natürlich auf Letzteres.

Aber: Mit dem Erfolg der vergangenen Saison, wo am Ende der Konstrukteurstitel stand, kommt natürlich auch erhöhter Druck. Bislang sei McLaren noch nie als Favorit in eine Saison gegangen - zumindest nicht in der Zeit, seit Norris im Team dabei ist.

Jetzt ist die Rolle eine andere. "Aber die Mentalität aus dem letzten Jahr wurde beibehalten, was genau das Richtige ist", stellt er klar.

Lässt sich das auch auf der Strecke umsetzen?"Wir sind im Vergleich zu Ferrari, Mercedes und Red Bull immer noch ein relativ 'junges' Team", sagt er in Sachen Titelerfahrung. "Aber wir haben bewiesen, dass wir das Zeug dazu haben."

"Wir erwarten nicht, dass es dieses Jahr leichter wird - im Gegenteil, wir rechnen mit einer noch härteren Saison. Aber das Team versucht, es mir und Oscar so einfach wie möglich zu machen, sobald wir auf die Strecke gehen - und genau das braucht man", so Norris.

Norris: Zusätzlicher Druck beeinflusst mich nicht

Doch nicht nur für das Team ist die Situation eine andere - auch für Norris selbst. Der Brite durfte zeitweise am Titelkampf schnuppern, so richtig drin war er aber eigentlich nie, da Rivale Max Verstappen immer einen ausreichend großen Vorsprung hatte. Jetzt aber muss er mit neuem Druck zurechtkommen. Doch das kann er, wie er sagt.

"Mich beeinflusst das in keiner Weise", winkt er ab. "Es ändert nichts an meinem Druckempfinden. Letztes Jahr haben sich die Erwartungen natürlich verändert - für das Team und für mich selbst. Aber jede Saison ist eine neue Herausforderung. Jeder Fahrer kommt entschlossener zurück, mich eingeschlossen."

In der Vergangenheit wurde Norris immer wieder mangelnde mentale Stärke vorgeworfen. Der McLaren-Pilot war häufig überkritisch mit sich und seinen Fehlern und schien im Duell mit Max Verstappen nicht die Nerven zu haben. Er selbst betont aber, dass 2024 in Sachen Mentalität und Herangehensweise ein gutes Jahr für ihn gewesen sei.

"Wie ihr wisst, war ich nie jemand, der übermäßig selbstbewusst Vorhersagen trifft. Ich bin eher der Typ 'das Glas ist halb leer als halb voll'", meint er. "Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich meine Ziele erreichen kann. Letztes Jahr habe ich mir bewiesen, dass ich gegen Max kämpfen und Rennen gewinnen kann."

Abu Dhabi hat bewiesen, dass ich es kann!

Er verweist auf das Saisonfinale in Abu Dhabi, als er auf Pole stand, einen guten Start hatte und das Rennen gewann. "Ich habe mir bewiesen, dass ich das kann", sagt er. "Das gibt mir Selbstvertrauen. Ich bin entspannt - aber auf eine konzentrierte Art. Ich habe alles unter Kontrolle, bin nicht übermäßig nervös oder zu euphorisch."

Zufrieden sei er mit seiner Leistung im vergangenen Jahr, "aber das bedeutet nicht, dass ich mich darauf ausruhe", so der McLaren-Pilot. "Ich weiß, dass wir mehr Sponsoren, Partner und Fans haben - all diese Dinge erhöhen den Druck. Aber ich habe schon oft gesagt, dass Druck und Nervosität nicht unbedingt negativ sind."

"Manche sehen das als Schwäche, aber für mich sind es genau diese Momente, die mich antreiben. In solchen Situationen performe ich am besten", sagt er. "Ja, man zweifelt manchmal, ob man die richtige Entscheidung trifft, aber genau das liebe ich an diesem Sport. Die Situationen, in denen es auf Sekundenbruchteile ankommt, sind die, die mich zum besseren Fahrer machen."

McLaren muss erstes Rennen nicht gewinnen

"Viele Leute sehen Nervosität als etwas Schlechtes - ich sehe es als Treibstoff. Und wenn ich ehrlich bin, hoffe ich einfach, dass ich rausgehe und den Leuten, die auf mich setzen, Gewinne einbringe!"

Dafür müsste McLaren aber besser starten als in den vergangenen Jahren, in denen der Saisonstart immer ein wenig verschlafen wurde. Unbedingt gewinnen müsse McLaren das erste Rennen nicht, sagt er, weil das Team bewiesen habe, dass man sich steigern kann. "Aber ich möchte, dass wir auf dem richtigen Fuß starten", meint Norris. "Das macht alles einfacher - auch den Titelkampf."

"Aber ich bleibe bei meiner Mentalität: ein Schritt nach dem anderen. Das Team sieht das genauso", sagt der Brite. "Wir wissen, dass große Herausforderungen vor uns liegen. Es wird ein schwieriges Jahr. Aber unsere Einstellung stimmt."