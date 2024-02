McLaren präsentiert neues Auto - und will mehr

Anzeige

Der britische Formel-1-Traditionsrennstall McLaren hat am Mittwoch sein Auto für die kommende Saison vorgestellt und will an die Erfolge aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Der MCL38 erscheint wieder in schwarz-orange, offensichtliche große Änderungen im Vergleich zum Vorgänger blieben aus. Im Verlauf des Jahres soll der Bolide dafür stetig weiterentwickelt werden.

"Es gibt eine Reihe von Innovationen, aber nicht alle Bereiche, die wir angehen wollen, sind für unser Präsentations-Auto abgeschlossen", sagte Teamchef Andrea Stella.

Weiterhin im Cockpit sitzen Lando Norris und Oscar Piastri. Der Brite und sein australischer Teamkollege wussten nach einem schwierigen Start ins letzte Jahr zu überzeugen. "Ich habe volles Vertrauen [...], dass wir nach der Wende in der letzten Saison weiter vorankommen werden", sagte Norris. Sieben Podestplätze fuhr er 2023 ein - so viele wie noch nie.

Teamkollege Piastri durfte in seiner Debüt-Saison zwei Mal auf dem Podium jubeln und gewann sogar das Sprintrennen in Katar. "Ich freue mich sehr darauf, meine zweite Saison in der Formel 1 so richtig zu starten", sagte er. Beide sind noch bis mindestens Ende 2026 an das Team aus dem britischen Woking gebunden.