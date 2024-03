McLaren-Teamchef: Neue Formel-1-Autos müssen für Fahrer komfortabler werden

Anzeige

Im dritten Jahr der Bodeneffekt-Ära haben Teams und Fahrer immer noch mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Weil die aktuellen Autos am besten funktionieren, wenn sie so niedrig und steif wie möglich sind, werden die Fahrer physisch stark belastet. Nach den ersten Rennen dieser Saison werden nun vermehrt Bedenken geäußert, vor allem mit Blick auf das neue Reglement ab 2026.

McLaren-Teamchef Andrea Stella ist überzeugt, dass die Formel-1-Regelhüter "alle Mittel in der Hand haben, um sicherzustellen, dass die nächste Generation der Autos für die Fahrer komfortabler wird". Damit schließt er sich den Forderungen seiner Piloten an, die ebenfalls über die aktuellen Bedingungen geklagt hatten.

Es ist davon auszugehen, dass das Problem bereits bei den Sitzungen der Grand Prix Drivers' Association (GPDA) diskutiert und dabei Maßnahmen für die Zukunft gefordert wurden - denn alle Fahrer sind von den Belastungen betroffen.

Weltmeister Max Verstappen soll das Thema beim Saisonauftakt in Bahrain gegenüber der FIA angesprochen und eine deutliche Verbesserung des neuen Reglements, das 2026 in Kraft treten soll, gefordert haben. "Am Ende der Geraden mit Vollgas ist der Aufprall bei den niedrigen Fahrhöhen zu stark", sagt der dreimalige Weltmeister dem BBC.

Stella mahnt: "Lehren aus den letzten Jahren ziehen"

Lando Norris bestätigt, dass die ständigen Schläge, denen er von den aktuellen Autos ausgesetzt ist, sogar schon Auswirkungen haben. "Es gibt bestimmte Momente, in denen es anfängt, Tribut zu fordern", sagt der McLaren-Pilot. "Es ist definitiv nicht mehr so schlimm wie vor zwei Jahren. Seitdem haben sich die Dinge verbessert, mit dem Porpoising und all dem."

"Aber man muss die Autos immer noch extrem tief und steif fahren und all diese Dinge. Und das fordert seinen Tribut", so Norris. Während die FIA mit der Ausarbeitung neuer Regeln für 2026 beginnt, besteht die Hoffnung, dass die nächste Generation von Autos einige der Lehren aus den letzten Jahren ziehen wird.

Vor allem, weil man jetzt viel besser versteht, warum die Autos niedrig und steif sein müssen, glaubt Stella, dass es keine Entschuldigung dafür gibt, die Dinge nicht zu verbessern. "All diese Erkenntnisse sollten bei der Ausarbeitung des Reglements für 2026 berücksichtigt werden", sagt der Italiener.

"Es wäre unpraktisch und unvollständig, wenn die Autos 2026 die gleichen Probleme hätten wie 2022, oder wenn es wieder unbeabsichtigte Probleme gäbe, denn wir haben noch Zeit zu lernen, und auch die Mittel werden in ein paar Jahren weiter verbessert. Wir sollten 2026 in guter Verfassung an den Start gehen, denn was 2022 passiert ist, war eine große Herausforderung."

McLaren-Teamchef: "Manchmal ist es sogar gefährlich"

"Manchmal ist es für die Fahrer unangenehm, manchmal extrem", erinnert Stella. "Und manchmal ist es gefährlich, weil die Autos ziemlich instabil werden. Wir müssen also unbedingt versuchen, in eine bessere Form zu kommen. Und wir haben jetzt die Mittel, um das zu tun."

Stella räumt ein, dass die F1-Teams überrascht waren, wie sich die aktuelle Generation der Bodeneffekt-Autos verhalten hat, als sie 2022 erstmals eingeführt wurde: "Das Reglement für 2022 hat uns mit einigen unbeabsichtigten Herausforderungen überrascht", resümiert der McLaren-Teamchef.

"Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, um diese Herausforderungen zu verstehen", so Stella. "Das ist auch der Grund, warum diese Autos jetzt viel komfortabler zu fahren sind. Aber sie können immer noch ziemlich knifflig sein, denn in den Hochgeschwindigkeitspassagen neigen sie dazu, ein wenig zu springen."

"Sie neigen ein wenig zum Porpoising [Schwanken; Anm. d. Red.], und das kann die Autos ziemlich unruhig machen. Es ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch, wie weit das Auto an die Grenzen kommt, wenn diese dynamischen Schwingungen hinzukommen."