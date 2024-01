McLaren zeigt Lackierung des MCL38 für die Formel-1-Saison 2024

Anzeige

Das neue Auto gab es noch nicht zu sehen, aber als erstes Formel-1-Team hat McLaren am Dienstag die Lackierung für seinen neuen Boliden des Jahrgangs 2024 gezeigt und zudem auch den Namen des Autos bestätigt: McLaren-Mercedes MCL38.

McLaren kehrt damit wieder zur traditionellen Namensgebung zurück, nachdem das 2023er-Auto, das in der klassischen Reihe eigentlich der MCL37 gewesen wäre, anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Rennstalls MCL60 genannt wurde.

Eine größere Überraschung gibt es auch beim Design nicht, der neue McLaren kommt erneut in Papaya-Optik daher. "Natürlich ist Papaya sehr wichtig für uns, deshalb wollen wir sicherstellen, dass wir unverwechselbar sind", erklärt McLaren-Boss Zak Brown.

"Wenn man unser Auto sieht", so Brown, dann müsse man sofort wissen, "dass es ein McLaren ist." Zudem sei es für die Sponsoren wichtig, ein Auto zu haben, das "auffällt", erklärt Brown, unter dem McLaren 2017 (zunächst teilweise) zum traditionellen Papaya-Design zurückkehrte.

Die neue Lackierung zeigt mehr Orange auf dem Frontflügel und auf der Rückseite der Motorabdeckung. Die schwarzen Seitenkästen wurden von der speziellen Lackierung übernommen, die McLaren 2023 in Singapur und Japan verwendete.

Die hellblauen Akzente, die auf den letzten beiden McLaren-Autos zu sehen waren, wurden für 2024 entfernt. Dafür finden sich auf der Nase und der Motorabdeckung des Autos nun verchromte Fahrernummern.

"Die 2024er-Lackierung sieht wirklich cool aus", findet Oscar Piastri und betont: "Ich freue mich darauf, in der zweiten Saison in den ikonischen Farben von McLaren zu fahren. In meinem Rookie-Jahr habe ich mit dem Team einige besondere Erinnerungen gesammelt, mit zwei Podiumsplätzen und einem Sieg im Sprint."

"Ich werde zusammen mit dem gesamten Team hart daran arbeiten, diese Ergebnisse in die neue Saison mitzunehmen und mit unseren Konkurrenten zu kämpfen, um den Fans weitere unvergessliche Momente zu bieten", so der Australier.

Stella freut sich über "reibungslose" Vorbereitung

Sportlich erlebte das Team aus Woking 2023 einen schwierigen Start, beendete die Saison aber schließlich noch auf WM-Rang vier und feierte insgesamt neun Podestplätze. 2024 möchte man in der neuen Saison direkt besser aus den Startblöcken kommen.

"Wir sind nicht so in das Jahr 2023 gestartet, wie wir es uns gewünscht haben, aber Andrea [Stella] und das Team haben nach der organisatorischen Umstrukturierung großartige Arbeit geleistet, und die harte Arbeit wird fortgesetzt, damit wir diesen hervorragenden Schwung in die Saison 2024 mitnehmen können", so Brown.

Teamchef Andrea Stella erklärt, das Ziel für 2024 sei es, "unsere Reise an die Spitze der Startaufstellung fortzusetzen. Im vergangenen Jahr konnte das Team durch kontinuierliche harte Arbeit, Engagement, Einsatz und Talent ein starkes Fundament für die Zukunft legen."

"Die Vorbereitung verlief bisher relativ reibungslos", verrät der Teamchef im Hinblick auf den Winter und erklärt, dass man zwar wie immer am "Limit" arbeite, "aber ich würde sagen, dass wir bisher gut im Plan liegen", stellt er klar.

"Es war auch deshalb interessant, weil wir die neue Infrastruktur, die wir 2023 fertiggestellt haben, integriert haben. Das MCL38 wurde also ab September vollständig im MTC-Windkanal entwickelt", so Stella, der verrät, dass auch "der neue Simulator" bereits genutzt wurde.

"Und Verbundwerkstoff- und Metallteile werden in der neuen Fertigungsinfrastruktur und den neuen Anlagen hergestellt, die wir [2023 fertiggestellt] haben. Das ist also ein wirklich spannendes Element auf dem Weg zur Saison 2024", betont der Teamchef.

McLaren ist "zuversichtlich" für Saison 2024

Zudem hätten zu Beginn des Jahres die beiden Neuzugänge Rob Marshall und David Sanchez ihre Arbeit in Woking aufgenommen und "begonnen, sich mit dem Projekt zu befassen. Sie haben begonnen, sich mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, zu befassen", so Stella.

"Ich gehe davon aus, dass sich daraus einige Beiträge für die Saison 2024 ergeben werden, und ich hoffe, dass alle diese Zutaten dazu beitragen werden, unser Team wettbewerbsfähiger zu machen und ein besseres Auto als das letztjährige zu liefern", erklärt der Teamchef.

Auch McLaren-Boss Brown ist "zuversichtlich" und betont: "Alle Männer und Frauen bei McLaren haben im Winter fantastische Arbeit geleistet. Natürlich wird es eine kontinuierliche Entwicklung geben, wir sind also noch nicht fertig."

"Wir sind gerade erst mit unserem Launch-Spec-Auto fertig geworden, aber wir erwarten weitere Verbesserungen im Laufe des Jahres. Ich finde, das Auto sieht spektakulär aus. Es ist eine Reaktion auf das Feedback, das wir von unseren Fans bekommen", so Brown.

Lando Norris ergänzt: "Ich freue mich auf die neue Saison. Es wird meine sechste in der Formel 1 sein, und ich hoffe, dass wir den Schwung, den wir als Team am Ende der vergangenen Saison gewonnen haben, mitnehmen können, um in Bahrain voll durchzustarten."

Den echten MCL38 wird es dann erstmals am 14. Februar zu sehen geben, dann stellt McLaren sein neues Auto für die Formel-1-Saison 2024 ganz offiziell vor.