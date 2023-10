Mehrere Sportstars um Zverev investieren in F1-Team Alpine

Anzeige

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und weitere Weltklasse-Sportler investieren in das Formel-1-Team Alpine. Die Stars schlossen sich der Investment-Gruppe von Otro Capital an, wie das Anlageunternehmen am Dienstag verkündete. Otro Capital hatte im vergangenen Juni zusammen mit zwei weiteren Partnern Anteile für 200 Millionen Euro an dem französischen Rennstall erworben.

"Ich bin sehr gespannt zu verkünden, als Aktionär Teil des Formel-1-Teams Alpine zu sein", sagte Zverev in einem Video auf seinem Instagram-Kanal: "Ich bin schon lange Fan der Formel 1 und sehr gespannt, was die Zukunft für das Team bereithält."

Neben dem Hamburger gehören auch der zweimalige Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) sowie die Fußball-Stars Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) und der spanische Weltmeister Juan Mata zur Investment-Gruppe. Auch der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua, Golf-Superstar Rory McIlroy und Mahomes' Teamkollege Travis Kelce schlossen sich an.

"Es ist eine aufregende Zeit für den Sport", wird Mahomes (28) in einer Pressemitteilung zitiert. Der englische Nationalspieler Alexander-Arnold erklärte, er sei ein großer Fan der Formel 1 und liebe die "Hochdruckumgebung".

In der aktuellen Formel-1-Saison fahren für Alpine die beiden Franzosen Pierre Gasly und Esteban Ocon.