Mercedes-Juwel Antonelli eifert Vettel nach

Geht es nach den Mercedes-Bossen, soll er die nächste Ära prägen, der neue Lewis Hamilton werden. Doch auf sein Vorbild angesprochen, nennt Kimi Antonelli nicht den Formel-1-Rekordweltmeister. "Als Kind habe ich Sebastian Vettel angefeuert", sagte der Italiener der Bild: "Er hat mich mit seiner Fahrweise und seinem Charakter immer beeindruckt."

Antonelli (18) ist zu den Glanzzeiten Vettels (37) aufgewachsen, als der mittlerweile zurückgetretene Heppenheimer viermal in Folge mit Red Bull Weltmeister wurde. Bei Mercedes folgt Antonelli direkt auf Hamilton, der zum Jahreswechsel zu Ferrari ging. "Lewis ist ein unglaublicher Fahrer", sagte Antonelli: "Ich bin froh, dass ich seine Arbeitsweise in den vergangenen Jahren aus nächster Nähe studieren durfte."

Nun in einem Silberpfeil in der Königsklasse des Motorsports sitzen zu dürfen, sei ein "Kindheitstraum", der in Erfüllung gegangen sei. Die großen Erwartungen bremst er jedoch vorerst: "Ich bin ein junger Pilot, der in seinem ersten Jahr in der Formel 1 definitiv noch viel lernen muss." Klar, "sobald ich im Auto sitze, ist es immer mein Ziel zu gewinnen", sagte Antonelli: "Aber diese Rennserie ist extrem kompetitiv. Hier fahren die Besten der Besten. Ich möchte einer von ihnen werden."

Gegenüber Branchenprimus Max Verstappen (27), der im Red Bull vergangene Saison seinen vierten WM-Titel einfuhr, hat Antonelli schon mal einen kleinen Vorteil: Er wird sein erstes Rennen mit gültigem Führerschein bestreiten. "Ich war so nervös, dass ich auf das kleinste Detail und jedes Straßenschild geachtet habe", sagte Antonelli, der sich sowohl in der Theorie als auch beim Praxisteil keine Fehler erlaubte: "Ich war einfach glücklich, als es vorbei war."

Verstappen hatte mit 17 Jahren sein Debüt gegeben - damals ohne herkömmliche Fahrerlaubnis. Mittlerweile besitzt auch der Niederländer natürlich längst seinen Führerschein.

Die Formel 1 startet am 16. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne in die neue Saison.