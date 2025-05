Mercedes: "Wir haben ein wirklich schnelles Auto, aber ..."

Nach sechs von 24 Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2025 ist Mercedes die zweite Kraft in der Konstrukteurswertung. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass aktuell Welten zwischen der Sternmarke und dem Spitzenteam McLaren liegen - 37,6 Sekunden betrug der Rückstand bei der Zieldurchfahrt beim jüngsten Rennen in Miami