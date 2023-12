Mick Schumacher arbeitet noch: Zwei Testtage zum Jahresende

Anzeige

Während die meisten seiner Kollegen bereits am 28. November beim Test in Abu Dhabi ihren letzten Einsatztag im Formel-1-Auto hatten, muss Mick Schumacher auch jetzt nochmal ran. Am Dienstag und Mittwoch testet der Mercedes-Fahrer im Auftrag von Reifenhersteller Pirelli in Magny-Cours.

Es ist der letzte Pirelli-Test des Jahres 2023, bevor auch der Reifenhersteller der Formel 1 in seine Winterpause geht. Am ersten der beiden Tage legte Schumacher in einem Mercedes F1 W14 E Performance aus der gerade zu Ende gegangenen Saison 90 Runden mit einer Bestzeit von 1:35.542 Minuten zurück.

Auf nasser Strecke wurde die Gelegenheit genutzt, neue Intermediates und Full-Wets im Hinblick auf einen möglichen Einsatz in der Formel-1-Saison 2024 zu testen und wertvolle Daten für die Reifenentwicklung zu sammeln.

Magny-Cours war zwischen 1991 und 2008 fester Bestandteil des Formel-1-Rennkalenders. Rekordsieger mit nicht weniger als acht gewonnenen Grands Prix zwischen 1994 und 2006: ein gewisser Michael Schumacher. 2003 hat auch Ralfs Onkel Mick einmal in Magny-Cours gewonnen.

Mick Schumacher erzielte seine Tagesbestzeit am Dienstag auf Intermediates. Mit Full-Wets schaffte er eine Bestzeit von 1:41.962 Minuten.

Der Pirelli-Test endet am Mittwoch, wieder mit Schumacher am Steuer des 2023er-Mercedes.