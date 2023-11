Milliardendeal: Aston Martin verkauft Teamanteile an Arctos Partners

Anzeige

Das Aston-Martin-Team bekommt neue Eigentümer. Zwar bleibt das Konsortium rund um den kanadischen Geschäftsmann Lawrence Stroll weiterhin in Kontrolle einer Aktienmehrheit. Aber am Rande des Grand Prix von Las Vegas wurde bestätigt, dass ein Teil des Teams an einen Investor verkauft wurde.

Der Deal mit der Sportinvestmentgesellschaft Arctos Partners soll bis zum Jahresende vollzogen werden und umfasst laut offizieller Pressemitteilung eine "Minderheitsbeteiligung an AMR Holdings GP Limited" (kurz AMR), der Holdinggesellschaft des Formel-1-Teams.

Wie groß die Minderheitsbeteiligung ist, darüber gibt es keine offiziellen Angaben. Ebenso wenig wie über die Bewertung des Deals. Inoffiziell gehen Branchenkenner von einer Bewertung von 1,1 Milliarden Euro für 100 Prozent des Teams aus.

Zum Vergleich: Im Juni hatte Alpine 24 Prozent des Formel-1-Teams (ohne Motorenstandort in Viry) an eine Investorengruppe rund um Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds verkauft. Alpine wurde im Zuge der Transaktion mit 830 Millionen Euro bewertet.

Doch beim Teilverkauf von Aston Martin geht es nicht in erster Linie darum, Anteile in Geld zu verwandeln. Arctos soll Stroll und seinen Partnern mit Erfahrung und Expertise bei der kommerziellen Weiterentwicklung von Sportassets helfen und sieht die eigenen Stärken dabei insbesondere in der Auswertung und Interpretation von Marktdaten.

Lawrence Stroll sagt: "Das Team hat in dieser Saison mit acht Podiumsplätzen und unserer größten Punkteausbeute enorme Erfolge erzielt, aber unser gemeinsamer Ehrgeiz ist noch größer. Arctos hat das Potenzial und den Wert dieses Projekts erkannt, mit dem wir den Aufbau eines Formel-1-Teams von Weltklasse fortsetzen."

"Sie teilen unsere Vision für unsere ultraluxuriöse Marke und sind äußerst leidenschaftlich, was den Sport und seine Perspektiven angeht. Wir investieren in Infrastruktur, Mitarbeiter und Prozesse, und dies ist der perfekte Zeitpunkt, um uns mit dem operativen Know-how und der strategischen Erfahrung von Arctos zu verstärken."

Arctos wurde 2019 gegründet und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter aus dem Investment- und operativen Bereich, die die verschiedenen Assets des Investors betreuen. Laut Selbstbeschreibung dient Arctos als "Katalysator für Innovation und geschäftliche Transformation seiner Portfoliounternehmen und seiner Märkte. Der firmeneigene Ansatz basiert auf der einzigartigen quantitativen Forschungs- und Data-Science-Plattform Arctos Insights."

Arctos hat seinen Hauptsitz in Dallas und weitere Büros in New York und London. Zum Portfolio des Unternehmens gehören schon jetzt mehrere Sportclubs aus den amerikanischen Profiligen. Im europäischen Spitzensport ist Arctos unter anderem am FC Liverpool beteiligt.