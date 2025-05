Nächste Bestzeit für McLaren: Norris im dritten Training vorn

Formel-1-Vizeweltmeister Lando Norris hat sich rechtzeitig vor dem Qualifying in Imola in Topform präsentiert und seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri erstmals an diesem Wochenende geschlagen. Im dritten Training am Samstag drehte der Engländer die beste Runde, er war eine Zehntelsekunde schneller als der Australier Piastri. Erster Verfolger der McLaren-Überflieger war Champion Max Verstappen (Niederlande), der in seinem Red Bull einen geringeren Rückstand hatte als noch am Freitag.