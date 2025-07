Nächste Formel-1-Doku im Anmarsch: Keanu Reeves begleitet Cadillac-Einstieg

Die Formel 1 und Hollywood, das scheint dieser Tage eine echte Liebesbeziehung zu sein: Nicht nur "F1"-Hauptdarsteller Brad Pitt und Schauspielkollege Tom Cruise stehen etwa voll auf die Königsklasse, auch Keanu Reeves ist bekanntlich ein großer Motorsport-Fan - weshalb der "Matrix"-Star in der Vergangenheit auch schon an der von Disney+ produzierten Doku "Brawn: The Impossible Formula 1 Story" mitwirkte.

Nun hat Reeves ein neues spannendes Projekt im Formel-1-Universum gefunden: Er wird als Moderator und ausführender Produzent für eine Dokumentation über Cadillacs mit Spannung erwarteten Einstieg in den Grand-Prix-Sport fungieren - das amerikanische Team geht ab 2026 in der Formel 1 an den Start, der Weg dorthin wird von Reeves und seinem Team begleitet.

Wie von Autosport.com, eine Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, am Dienstag berichtet, treibt Teamchef Graeme Lowdon den Aufbau des neuen Teams derzeit aus sechs Lagerhallen im britischen Silverstone voran, während das neue Hauptquartier des Rennstalls in Fishers, Indianapolis entsteht. Dieses wird künftig als permanente Heimat für Cadillacs Formel-1-Projekt dienen.

Reeves: "Fühle mich geehrt und bin begeistert"

Die Eigentümer des Teams, TWG Motorsports und General Motors, öffnen der Filmcrew dabei alle Türen und gewähren uneingeschränkten Zugang für einen tiefen Einblick.

Reeves, der sich erneut mit seiner Produktionsfirma KR+SH beim Produktionsteam von North One einbringt, zeigt sich hocherfreut über die Möglichkeiten: "Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, die bemerkenswerte Geschichte von Cadillacs F1-Team und ihres außergewöhnlichen Weges in die Welt der Formel 1 erzählen und begleiten zu dürfen."

"Unser Ziel mit dieser Doku-Serie ist es, das Publikum ins Herzen dieser Reise mitzunehmen und zu zeigen, was es braucht, um an einer der exklusivsten Sportarten der Welt mitzuwirken", erklärt Reeves, der den Zuschauern einen Einblick hinter die Kulissen des ambitionierten Unterfangens bewähren will, nicht nur ein Team von Grund auf aufzubauen, sondern damit auch noch konkurrenzfähig zu sein.

Im Zentrum steht dabei natürlich General Motors' Vision einen amerikanischen Big Player in der gerade in den USA so stark boomenden Königsklasse zu installieren. Das dort wachsende Interesse belegt auch die von der Formel 1 und dem Motorsport Network, zu dem auch Motorsport-Total.com gehört, jüngst durchgeführte große Fan-Umfrage, die "Global F1 Fan Survey 2025".

"Es ist eine Geschichte von kühner Ambition und unermüdlichem Antrieb", kommentiert Dan Towriss, CEO von TWG Motorsports und des Cadillac-Formel-1-Teams, das neue Filmprojekt: "Wir sind stolz darauf, mit Keanu zusammenzuarbeiten - seine Leidenschaft und sein Wissen über den Rennsport sind beeindruckend", lobt der Amerikaner, der glaubt: "Diese Geschichte bietet die Chance, eine neue Generation von Fans für die Formel 1 zu begeistern, und Keanus kreative Energie ist der perfekte Funke, um dieses Feuer zu entfachen."