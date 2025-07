Nächster Formel-1-Film kommt: Biopic über Vettels "Gurke"

Nachdem sich der Hollywood-Blockbuster "F1" mit Brad Pitt nicht zuletzt an den Kinokassen zum Erfolgsschlager entwickelt hat, steht nun das nächste Filmprojekt mit Formel-1-Bezug in den Startlöchern: Diesmal allerdings Marke Bollywood!

Unter dem Arbeitstitel "NK 370" wird aktuell an der Realisierung eines Rennfahrer-Biopics gearbeitet, basierend auf der Lebensgeschichte von Indiens erstem Formel-1-Piloten: Narain Karthikeyan.

Der heute 48-Jährige, der mittlerweile als Händler für restaurierte Motorräder seinen Lebensunterhalt verdient, debütierte 2005 mit Jordan in der Königsklasse. Obwohl Karthikeyan meist am Ende des Feldes fuhr, schaffte er es beim Skandal-Grand-Prix in Indianapolis in jenem Jahr um ein Haar aufs Podest.

Eine einmalige Chance - und ein Spitzname für die Ewigkeit

Damals starteten nur die sechs Bridgestone-Autos ins Rennen, Platz drei hinter den beiden Ferraris schnappte sich jedoch Karthikeyans Jordan-Teamkollege Tiago Monteiro. Der vierte Platz sollte Karthikeyans einzige Punktefahrt bleiben, obwohl er 2011 und 2012 mit HRT nochmal in die Formel 1 zurückkehrte.

In seiner letzten Saison in der Königsklasse kam es dann auch zu dem Zwischenfall, der den Inder vor allem beim deutschen F1-Publikum bekannt machte: Beim Großen Preis von Malaysia wurde der ihm seiner Meinung nach im Weg stehende Nachzügler von Weltmeister Sebastian Vettel als "Gurke" beschimpft...

Ob diese Episode auch Teil der Erzählung wird, ist bis dato nicht überliefert - wie das Branchenmagazin Variety berichtet, soll im Film in erster Linie der Aufstieg des absoluten Außenseiters bis in die höchste Klasse seiner Sportart nachgezeichnet werden.

Die Karthikeyan-Story: Ein Hauch von "Slumdog Millionär"

Karthikeyan bekommt den Motorsport schon von seinem Vater, einem Rallyefahrer, in die Wiege gelegt: Im Kartsport arbeitet er sich trotz geringer finanzieller Mittel nach oben, wird schließlich an der renommierten Winfield Racing School in Frankreich aufgenommen - in einem elitären Umfeld ist er jedoch schnell mit Rassismus konfrontiert.

Doch mit seinen Leistungen bahnt sich der Inder gegen alle Widerstände den Weg durch diverse Formelklassen, ehe ein folgenschwerer Unfall seinen Formel-1-Traum jäh zu zerstören droht.

Neben seinem sportlichen Weg soll aber auch Karthikeyans Glauben an sich selbst, die Bedeutung für sein Land und die Geschichte, wie er seine Ehefrau kennenlernte als romantischer Subplot dargestellt werden - ein Hauch von "Slumdog Millionär" dürfte das Karthikeyan-Epos also durchaus umwehen...

Mit dem Inder Mahesh Narayanan steht der Regisseur für das Projekt bereits fest, das Casting der Schauspieler läuft aktuell: Informationen zum Drehstart und dem angepeilten Erscheinungsdatum gibt es im momentanen Stadium aber noch keine.