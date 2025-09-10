Neben Mercedes nun auch Audi: Adidas rüstet zweites Formel-1-Team aus

Der deutsche Sportartikel-Hersteller Adidas wird offizieller Ausrüster des neuen Audi-Teams, das zur Saison 2026 in die Formel 1 einsteigt. Damit ist Adidas Partner beider deutschen Werksteams, denn auch Mercedes setzt seit 2025 auf die Marke aus Herzogenaurach.

Adidas-CEO Björn Gulden spricht anlässlich der Audi-Bekanntgabe von einem "spannenden neuen Kapitel" und sagt: "Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für die Formel 1 unterstreicht diese Partnerschaft unseren Fokus auf die Zusammenarbeit mit Marken, die unsere Werte und unsere innovative Ausrichtung teilen - auf und abseits der Rennstrecke."

Deshalb legen Adidas und Audi gleich zwei Kollektionen auf: eine "maßgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen" für die Teammitglieder an der Strecke, die "funktional" sein und "Höchstleistung fördern" soll. Zum anderen eine "exklusive Produktlinie bestehend aus Bekleidung, Schuhen und Accessoires" für Formel-1-Fans.

Audi-Chef Gernot Döllner betont: "Unsere Partnerschaft in der Formel 1 geht weit über das Streben nach Innovation und Höchstleistung hinaus: Sie vereint die Stärken und Visionen zweier progressiver Marken." Teamchef Jonathan Wheatley verspricht darüber hinaus "mutige Markenaktivierungen und wegweisende Erlebnisse" - wird aber nicht konkreter.

Die bisher bekannten Audi-Partner in der Formel 1

Erst im Juli 2025 hatte Audi seinen Titelsponsor für das neue Formel-1-Team vorgestellt: Das britische Finanzdienstleistungs-Unternehmen Revolut leiht dem Rennstall seinen Namen und unterstützt Audi mit seinen Tools.

Bereits 2024 hatte Audi eine Zusammenarbeit mit dem britischen bp-Konzern und dessen Tochtermarke Castrol verkündet, die Kraftstoffe und Schmiermittel für das Formel-1-Team zur Verfügung stellen werden. Diese Partnerschaft hatte jedoch bereits 2022 begonnen, damit bp/Castrol von Anfang an in die Entwicklung des Formel-1-Antriebs eingebunden waren.

Nach dem Übergang von Sauber zu Audi bleibt das Fahrerduo unverändert: Der Deutsche Nico Hülkenberg und der Brasilianer Gabriel Bortoleto sind auch für 2026 gesetzt. Hülkenberg hatte kürzlich in Silverstone den ersten Sauber-Podestplatz seit vielen Jahren erzielt, Bortoleto Punkte an vier der vergangenen sechs Formel-1-Rennwochenenden erreicht.