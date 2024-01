Neue Identität, neues Logo: AlphaTauri wird zu Visa Cash App RB

Anzeige

Das ehemalige Formel-1-Team AlphaTauri hat den Wechsel zu seiner neuen Identität als "Visa Cash App RB" offiziell bestätigt und für den 8. Februar einen Launch-Event in Las Vegas angesetzt. Damit wurde der Name, der durch einen Social-Media-Leak in der vergangenen Woche bereits angedeutet wurde, nun auch geplant publik gemacht.

Der zunächst geplante Name "Racing Bulls" wird somit wie erwartet nicht verwendet.

"Es ist fantastisch, die neue Identität zu enthüllen und neue Partner willkommen zu heißen, während wir in die nächste Phase der Formel-1-Geschichte des Teams eintreten", sagt Geschäftsführer Peter Bayer.

"Faenza tritt in eine neue Ära des Motorsports ein, in der wir unseren Wurzeln als Talentschmiede treu bleiben, uns aber noch stärker auf den Kampf um die größten Preise in der Formel 1 konzentrieren.

"Wir haben eine kühne Vision für das Team, angeführt von mir und Teamchef Laurent Mekies, und es ist sehr aufregend, auf diesem Weg zukunftsorientierte Partner wie Visa und Cash App an unserer Seite zu haben", so Bayer.

Das italienische Team, das bisher unter den Namen Minardi und Toro Rosso bekannt war, trennt sich von der Marke AlphaTauri, die es in den vergangenen vier Saisons verwendet hatte, nachdem der Sponsorenvertrag mit dem Bekleidungsunternehmen ausgelaufen war.

Bei der heutigen Ankündigung wurden nur der Name, die Titelsponsoren und das Logo bekannt gegeben. Die Lackierung der Autos und die Overalls, die Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda tragen werden, werden bei der Veranstaltung in Las Vegas im nächsten Monat enthüllt.

Visa bei beiden Red-Bull-Teams engagiert

Visa ist der erste globale Sponsor der beiden Red-Bull-Teams und wird daher sein Logo auch auf dem RB20 von Max Verstappen und Sergio Perez sowie auf den F1-Academy-Beiträgen beider Teams präsentieren.

Das parallele Engagement von Visa mit dem Red-Bull-Schwesterteam ist ein Indiz für den Umfang der Vereinbarung sowie für die engeren Synergien zwischen den Schwesterorganisationen auf kommerzieller Seite.

"Die Geburt von Visa Cash App RB ist ein sehr bedeutender Moment", sagt Red Bull Technologys Marketingchef Oliver Hughes.

"Die neue Identität ist nicht nur eine Namensänderung, sondern der Beginn einer aufregenden neuen Reise, die das Team auf eine neue Ebene der Wettbewerbsfähigkeit bringen wird. Dies spiegelt sich auch in der Präsenz einer der weltweit bekanntesten Marken als Titelpartner des Teams wider."

"Im Einklang mit diesem Engagement für die Finanzen der Zukunft tritt Cash App dem Team als wichtiger Partner und als eine der am häufigsten heruntergeladenen Finanz-Apps bei", sagt er und betont: "Die neue Identität des Teams als Visa Cash App RB weist den Weg in eine Zukunft, in der das Team jedes Wochenende in Richtung Spitze der Startaufstellung geht."

"Bahnbrechende Partnerschaft"

Die beiden Sponsoren wurden einander von AlphaTauri beim letztjährigen Grand Prix in Las Vegas vorgestellt und arbeiten seitdem eng zusammen.

Sie haben sich dazu verpflichtet, "den Ticketinhabern die Möglichkeit zu geben, durch Teamaktivitäten, einschließlich Zugang hinter die Kulissen, Treffen mit den Fahrern, Merchandising und erstklassige Hospitality bei den Rennen, näher am Geschehen zu sein".

Die Einbindung der F1 Academy gilt als wichtiger Bestandteil der Vereinbarung, und die Fahrerinnen werden beim Launch in Las Vegas ebenfalls anwesend sein.

"Dies ist eine bahnbrechende Partnerschaft und eine großartige Gelegenheit für die Marke Visa, sich in einer der am schnellsten wachsenden Sportgemeinschaften der Welt zu engagieren", sagt Visas Marketingchef Frank Cooper III.

"Diese Allianz steht in engem Zusammenhang mit der Vision von Visa, Menschen dazu zu inspirieren, es 'zu schaffen', indem sie jeden Tag und bei jedem Rennen oder Event kleine Schritte zur Verbesserung unternehmen."

Chassisname noch nicht final

"Das Visa Cash App RB Team und Cash App haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Gemeinschaften zu verbinden, und es gibt keine größere Verbindung als den Sport", sagt Catherine Ferdon, Head of Brand bei Cash App.

"Angesichts des anhaltenden Wachstums der Formel 1 in den USA ermöglicht uns dieses Sponsoring, unsere Beziehung zu den Formel-1-Fans zu vertiefen und das Engagement von Cash App für die Unterstützung und Entwicklung der Formel-1-Fankultur in den USA zu stärken, während wir gleichzeitig unseren Kunden einen Mehrwert bieten."

"Wir haben eine Geschichte der Unterstützung aufstrebender Talente und freuen uns, ein Team zu sponsern, das für die Entwicklung unglaublicher junger Fahrerinnen und Fahrer bekannt ist", so Ferdon weiter.

Obwohl in der heutigen Ankündigung nicht erwähnt, verwendet das Team aus Faenza intern auch das Akronym VCARB. Man geht davon aus, dass es letztendlich als Typenbezeichnung für das RB-Chassis enthüllt wird, eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen.