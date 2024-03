Nico Hülkenberg trotz Defekt zufrieden: "Haben einen positiven Schritt gemacht"

Anzeige

Pech für Nico Hülkenberg: Der Deutsche musste sein Auto in Q2 wegen eines technischen Problems vorzeitig abstellen und wird den Großen Preis von Saudi-Arabien vom 15. Startplatz in Angriff nehmen. Das ist für Hülkenberg allerdings kein Grund zum Ärger. "Ich denke, Q3 war wahrscheinlich außer Reichweite. Vielleicht wäre so etwas wie P11 oder P12 möglich und realistisch gewesen", ist der Haas-Pilot ehrlich.

"Aber ja, man weiß es natürlich nie, wenn man es nicht tut", trauert er der verpassten Chance nach. Dennoch überwiegt am Freitagabend die Freude: "Ich habe das Gefühl, dass wir von gestern bis heute gute Abstimmungsarbeit geleistet haben. Es fühlt sich an, dass es ein positiver Schritt war, den wir mit dem Auto und der Balance gemacht haben. Ich fühlte mich heute mehr zu Hause."

Hülkenberg "ist gespannt, wie sich das morgen auswirkt" und welche Chancen der Haas-Pilot im Rennen bekommt. "Der Samstag [das Qualifying] mit einer Runde ist noch immer nicht unser Problem. Wir müssen also den morgigen Tag abwarten und auch Australien und Japan und China, um ein vollständiges Bild zu bekommen und wirklich zu verstehen, wo wir stehen."

Hülkenberg in Q1 mit "ziemlich guter Runde"

In Q1 sorgte Hülkenberg für Aufmerksamkeit, weil er von einem Williams-Piloten behindert wurde. "Dieser verdammte Idiot!", funkte der Haas-Pilot. Am Ende reichte es dennoch zum Weiterkommen, obwohl sich der Deutsche einen kleinen Fehler in Kurve 22 erlaubte und seinen VF-24 hart über den Randstein knallte.

"Das war nicht riskant. Ich habe nur Zeit verloren", schmunzelt Hülkenberg. "Ich war besorgt, dass ich das Auto für den Rest des Qualifyings beschädigen würde." Doch der 36-Jährige hatte Glück und verlor bei seinem Flug durch die Luft nur ein bisschen Rundenzeit. "Das war eine ziemlich gute Runde am Ende von Q1. Es hat keinen Schaden verursacht. Zumindest hoffe ich, dass es nicht damit zusammenhängt."

Warum der VF-24 wenig später an Leistung verlor, konnte Hülkenberg direkt nach dem Qualifying noch nicht beantworten. "Wir müssen das Auto erstmal zurückbringen und uns dann das Benzinsystem anschauen, um zu sehen, was da los ist", grübelt der Haas-Pilot. "So wie es jetzt aussieht, habe ich keine Ahnung."

Hülkenberg optimistisch: Reifenverschleiß "unter Kontrolle"?

Für das Rennen ist der Haas-Pilot allerdings zuversichtlich, weil er glaubt, den Reifenverschleiß im Griff zu haben. Die Longruns am Donnerstag hinterließen einen positiven Eindruck. "Wenn wir sie mit denen der anderen vergleichen, scheint es nicht übertrieben oder sehr extrem und anders zu sein."

"[Es ist] ziemlich genauso wie in Bahrain, was wir gesehen haben, also bin ich optimistisch, dass das unter Kontrolle sein sollte", freut sich der 36-Jährige. "Das ist wahrscheinlich das größte Positivum für den Beginn dieser Saison, dass Sie das Problem scheinbar in den Griff bekommen haben. Es ist noch zu früh, um so eine Aussage zu treffen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass es so aussieht."

"Ich bin ein bisschen [zuversichtlich], vielleicht, ich weiß nicht, ich bin einfach glücklich", sucht Hülkenberg nach den passenden Worten zu seinem Empfinden. "Ich bin froh, dass ich hier arbeiten und mich abrackern kann, auch wenn es nicht gut läuft. Wir müssen weiter kämpfen. Es ist ja erst der Anfang der Saison, und das Entwicklungsrennen läuft. Ich bin also voll dabei."

Magnussen "hofft, in die Punkte zu fahren"

Auch bei Teamkollege Kevin Magnussen, der sich als 13. qualifizierte, lief nicht alles planmäßig. "Wir haben es nicht geschafft, die letzte Runde zu bekommen", berichtet der Däne, der erst in Kurve 13 den Hinweis bekam, sich zu beeilen. "Das ist also im Grunde zu spät."

"Das Rennen ist morgen, wir sind auf P13. Das ist nicht schlecht, wir sind ziemlich nah an den Punkterängen dran, und ich denke, mit einem guten Rennen morgen können wir um die Punkte mitfahren", hofft Magnussen, der allerdings glaubt, bei den niedrigen Temperaturen am Abend etwas schwächer zu sein.

"Es ist also etwas überraschend, dass wir bei diesen kalten Bedingungen immer noch in der Lage waren, in die Top 10 zu fahren, denn gestern im zweiten Training hatten wir wirklich zu kämpfen", grübelt der Haas-Pilot. "Wie gesagt, das Rennen ist morgen, und hoffentlich ist unsere Pace in Ordnung, auch bei den Long Runs. Mit einem sauberen Rennen können wir hoffentlich in die Punkte fahren."