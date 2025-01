Nico Rosberg: Dieser Satz von Lando Norris war nicht besonders clever

"Das nächste Jahr wird mein Jahr", funkte Lando Norris nach seinem Sieg beim Formel-1-Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi. Der Brite gewann mit McLaren im vergangenen Jahr den Konstrukteurstitel und möchte 2025 zum ersten Mal in seiner Karriere auch Fahrer-Weltmeister werden.

"Natürlich lieben wir als Zuschauer das", sagt Experte Nico Rosberg im Formel-1-Podcast von Sky über die Kampfansage von Norris. Er glaubt allerdings auch, dass der Vizeweltmeister des vergangenen Jahres sich selbst damit keinen Gefallen getan hat.

Er hätte Norris zumindest von so einer öffentlichen Äußerung abgeraten, "denn es erzeugt eine unnötige Dynamik aus Druck und Erwartung", weiß Rosberg aus eigener Erfahrung. "Intern", so der Weltmeister von 2016, könnte man so etwas natürlich sagen.

In der Öffentlichkeit würde er Norris aber zu etwas mehr Zurückhaltung raten. "Das war für mich ein Schlüssel, als ich meinen WM-Titel gewonnen habe", blickt Rosberg zurück und erklärt, sein Ratschlag gelte "besonders" für Norris, der "mental" nicht der stärkste Fahrer sei.

Rosberg: Norris soll von Rennen zu Rennen denken

"Ich hatte auch dieses Profil", gesteht Rosberg. Er habe vor seinem Titelgewinn 2016 häufig "Zweifel" gehabt und das Glas halb leer und nie halb voll gesehen. "Ich empfehle ihm daher stark, dass er es [2025] Rennen für Rennen angeht", so Rosberg.

Norris solle nicht an den WM-Titel denken oder davon sprechen, sondern einfach versuchen, ein Rennen nach dem anderen zu gewinnen. Denn wenn man sich selbst in der Öffentlichkeit als WM-Favorit positioniere, dann bringe das "viel Druck mit sich", warnt Rosberg.

"Und das will man so gut es geht vermeiden", betont der heutige Experte. Der zweite Ratschlag, den er Norris im gleichen Podcast vor der Saison 2025 mit auf den Weg gibt, ist die Vorbereitung. In dieser solle er im Winter an "jedem einzelnen Detail" arbeiten.

Das betreffe sowohl die physische als auch die mentale Verfassung. "Nimm dir einen Mentaltrainer, einen Psychologen, das habe ich auch getan", nennt Rosberg ein Beispiel. Zudem sei es wichtig, auch im Winter zu trainieren und beispielsweise viel Kart zu fahren.

Duelle gegen Verstappen als weiterer Schwachpunkt

Zudem solle Norris die Zeit nutzen, um seine Schwächen aus der Saison 2024 zu analysieren. So gestand der Brite bereits selbst, dass er im vergangenen Jahr im direkten Zweikampf mit Max Verstappen zu oft den Kürzeren gezogen habe. Auch Rosberg rät ihm, daran zu arbeiten.

"Es ist so hart, in so einer Situation befreundet zu sein - besonders bei einem Rivalen wie Max Verstappen, der ein Meister darin ist, die Graubereiche auszureizen", erklärt Rosberg und erinnert daran, dass Norris 2024 auf der Strecke fast jedes Duell gegen seinen Freund verloren habe.

"Er muss jedes einzelne Rad-an-Rad-Duell der letzten drei Jahre analysieren, in das Max Verstappen verwickelt war", sagt Rosberg und ergänzt: "Das Team muss ein Video zusammenstellen und er muss lernen, was er taktisch besser machen kann, damit er Max in diesen Situationen schlagen kann."

Obwohl Norris laut Rosberg also noch etwas Arbeit vor sich hat, ist der Brite für ihn persönlich 2025 trotzdem Favorit auf dem WM-Titel. Er verweist darauf, dass Weltmeister Verstappen in der zweiten Saisonhälfte 2024 lediglich noch zwei Rennen gewonnen hat.

"In der Form gewinnt man nächstes Jahr gegen Lando Norris nicht die Weltmeisterschaft", so Rosberg.