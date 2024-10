Norris im dritten Training klar vor Verstappen

Weltmeister Max Verstappen droht im Titelrennen der Formel 1 ein Rückschlag in Mexiko. Zwar stabilisierte sich der Niederländer nach seinen Motorenproblemen am Freitag, der Rückstand auf seinen WM-Rivalen Lando Norris war im dritten Training am Samstag aber deutlich.

Verstappen belegte knapp drei Stunden vor dem Qualifying (23.00 Uhr/Sky) den vierten Platz. Zwischen ihm und dem zweitplatzierten Norris lagen über vier Zehntelsekunden. Den starken Auftritt McLarens bestätigte Oscar Piastri mit der Bestzeit (1:16,492 Minuten). Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) konnte nicht an die zuletzt guten Eindrücke anknüpfen. Der 16. Platz war enttäuschend.

Verstappen hatte am Freitag aufgrund von technischen Problemen am Motor und Unterboden nur 18 Runden absolviert. Der Titelverteidiger sprach hinterher von einem "nutzlosen Tag" und einem "Tag zum Vergessen". Am Samstag startete Verstappen mit einem anderen Antrieb und kam auf 24 Runden. Weil Red Bull dabei aus dem vorhandenen Pool zurückgriff, blieb Verstappen von einer Strafe verschont.

Vor dem 20. von 24 Saisonrennen (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) hat Verstappen 57 Punkte Vorsprung auf Norris.