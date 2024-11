Norris nach Rückschlag im WM-Fight geknickt

Lando Norris stand nach einem völlig verkorksten Grand Prix in Sao Paulo mit gequältem Lächeln Rede und Antwort. "Es war an der Zeit, dass ein Rennen daneben geht", sagte der McLaren-Pilot bei Sky. Wochenlang hatte er den Rückstand auf Max Verstappen Stück für Stück abgebaut, nun stand er an einem regnerischen Sonntag in Interlagos auf der Pole Position, der Titelrivale startete weit hinten im Feld - doch den Wirkungstreffer setzte es dann nicht für Verstappen, sondern für Norris.

Der Weltmeister legte eine sensationelle Aufholjagd zum Sieg hin, Norris wurde nur Sechster. Vor allem eine rote Flagge wurde zum Schlüsselmoment. "Im Nachhinein ist man immer schlauer, es ist mir jetzt egal", sagte Norris darauf angesprochen. Weil der Brite kurz vor der Unterbrechung an die Box ging und Verstappen auf der Strecke blieb, lag der Red-Bull-Star plötzlich vor Norris. Er habe zudem "ein paar Fehler gemacht", gab der Brite zu.

In der Gesamtwertung liegt Norris nun nicht mehr 44, sondern satte 62 Punkte hinter dem Titelverteidiger. Drei Grand Prix und einen Sprint vor Saisonende scheint der Kampf um die Formel-1-Krone quasi entschieden. Bereits beim nächsten Rennen in Las Vegas (23. November, 7.00 Uhr/Sky und RTL) könnte sich Verstappen zum vierten Mal in Folge zum Champion krönen.

Ganz verloren hat McLaren die Hoffnung trotz des Rückschlags aber noch nicht. "Der Traum lebt für diese Saison, aber insgesamt haben wir eine so tolle Entwicklung hingelegt, dass wir sagen: Wenn wir die WM nicht in diesem Jahr gewinnen, dann kommen wir nächstes Jahr noch stärker", sagte Teamchef Andrea Stella.