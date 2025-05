Norris: "Glaube nicht an diesen Momentum-Kram"

Seinen Teamkollegen Oscar Piastri sah er zuletzt nur von hinten, die öffentlichen Zweifel an ihm wachsen - doch Lando Norris gibt sich cool. "Ich glaube nicht an diesen Momentum-Kram", sagte der McLaren-Pilot vor dem Großen Preis von Miami. Das Rennen in der Hitze von Florida ist keines wie jedes andere für den Briten: Im Vorjahr feierte er auf dem Stadtkurs seinen ersten Formel-1-Sieg - sein Stern stieg damals auf und auch der seines Teams, das 2024 letztlich souverän die Konstrukteurs-WM gewann.