Norris schrottet Verstappen-Pokal: Hersteller baut Trophäe nach

Wie McLaren-Fahrer Lando Norris bei der Siegerehrung in Ungarn den Formel-1-Pokal von Max Verstappen zerstört hat und wer für den Schaden aufkommen muss

Es geschah bei der Schaumwein-Dusche nach der Siegerehrung in Ungarn: Formel-1-Fahrer Lando Norris haute seine Flasche auf das Podest, auf dem Grand-Prix-Gewinner Max Verstappen seine Trophäe abgestellt hatte. Die Erschütterung ließ die Trophäe umkippen und am Boden in zwei Teile zerbrechen. Der Schaden ist also angerichtet, aber wer muss nun dafür aufkommen?

Norris drückte sich in der Pressekonferenz nach dem Rennen um die Verantwortung und meinte schlicht: "Max hat die Trophäe einfach zu nahe am Rand hingestellt." Das schien Verstappen zu akzeptieren. Er sagte: "Ich nehme sie nächstes Mal [vom Podest] runter." Norris: "Oder halte sie einfach."

Zum genauen Hergang sagte Norris außerdem, und mehr im Scherz: "Ich weiß nicht, [wie es passiert ist]. Die Trophäe ist umgefallen, schätze ich. Und das ist nicht mein Problem, sondern [Verstappens]!"