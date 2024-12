Offiziell: Ferrari wird neues Cadillac-Team mit Motoren versorgen

Ferrari hat heute eine mehrjährige Vereinbarung mit Andretti Formula Racing bekannt gegeben, um den Formel-1-Einstieg des Cadillac-Teams ab 2026 mit Antriebseinheiten zu unterstützen. Mario Andretti, Vorstandsdirektor des neuen Teams, hatte Ferrari kürzlich noch als "präferierte Wahl" dafür bezeichnet.

Das Team, das von TWG Global - dem neuen Betreiber von Andretti Global - und General Motors geleitet wird, wurde letzten Monat vorläufig als elftes Formel-1-Team für die Saison 2026 akzeptiert. Eine endgültige Bestätigung steht noch aus.

General Motors (GM) wird das Team unter der Marke Cadillac führen. Im Rahmen des zuvor abgelehnten Andretti-Projekts, das keine Aufnahme als elftes Team erhielt, hatte GM angekündigt, einen eigenen Antrieb entwickeln zu wollen.

Dieses Vorhaben sollte jedoch erst ab 2028 realisiert werden, was für die ersten zwei Jahre des Einstiegs eine alternative Antriebslösung erforderlich machte.

In einer Erklärung von Ferrari heißt es über die künftige Zusammenarbeit in der Formel 1: "Ferrari gibt heute eine mehrjährige Vereinbarung bekannt, die ab 2026 mit Andretti Formula Racing LLC gilt und die Lieferung von Antriebseinheit und Getriebe an das von TWG Global und General Motors geführte Rennteam vorsieht."

Die Entscheidung, Cadillac mit Antriebseinheiten zu beliefern, bedeutet für Ferrari, über 2025 hinaus an zwei Kundenteams festzuhalten. Haas bleibt weiterhin eng mit Ferrari verbunden, während Sauber ab 2026 auf Audi-Antriebe umsteigt, wenn das Team zum Werksteam des deutschen Herstellers wird.

Für diese neue Regelära in der Formel 1 nimmt auch das Projekt von GM und TWG Global weiter Formen an: In der vergangenen Woche gaben sie die Ernennung von Graeme Lowdon, der einst Virgin/Marussia/Manor leitete, zum Teamchef bekannt.

Lowdon hat die Entwicklung des Projekts bereits in den letzten drei Jahren maßgeblich vorangetrieben und wird das Team bei seinem Einstieg in die Formel 1 leiten.