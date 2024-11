Offiziell: Katar steigt bei Audi-F1-Team als Investor ein

Audi treibt sein Formel-1-Projekt für 2026 weiter voran und erhält dabei Unterstützung von der Qatar Investment Authority (QIA). Wie an diesem Freitag offiziell bestätigt wurde, wird QIA, der Staatsfonds von Katar, eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an der Sauber Holding AG erwerben.

Das Schweizer Unternehmen wird ab 2026 - mit dem Inkraftreten eines neuen Formel-1-Reglements - als Werksteam von Audi in der Königsklasse des Motorsports antreten.

Mit der Bekanntgabe bestätigen sich Gerüchte, die seit Anfang des Monats kursieren, zunächst aber dementiert wurden. Vor dem Grand Prix von Katar am Wochenende nahmen die Spekulationen über einen bevorstehenden Deal wieder an Fahrt auf.

Die Zusammenarbeit mit QIA bringt nicht nur eine erhebliche Kapitalspritze, sondern auch langfristige Perspektiven für den Aufbau des Teams. Die Investition ermöglicht es Audi, seine Infrastruktur und die personellen Kapazitäten in den Werken in Neuburg und Hinwil deutlich auszubauen. Damit soll die Basis für nachhaltigen Erfolg in der Formel 1 gelegt werden, heißt es in einer Mitteilung.

"Die Investition von QIA unterstreicht das Vertrauen und die Zuversicht, die das Audi-Formel-1-Projekt bereits gewonnen hat", wird Gernot Döllner, CEO der Audi AG und Vorsitzender des Vorstands der Sauber Motorsport AG, darin zitiert.

"Dieser zusätzliche Kapitalfluss beschleunigt das Wachstum des Teams und ist ein weiterer Meilenstein in unserer langfristigen Strategie", betont der Deutsche weiter.

Auch QIA-CEO Mohammed Al-Sowaidi unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: "Audi ist ein Premium-Partner mit einer reichen Motorsportgeschichte. Als langjähriger Investor in die Volkswagen-Gruppe teilen wir Audis Vision und unterstützen das ambitionierte Ziel, in die Formel 1 einzusteigen."

"Die zunehmende Kommerzialisierung und weltweite Popularität der Formel 1 bieten eine spannende Gelegenheit für unsere erste große Motorsportinvestition."

Damit geht das Audi-Projekt, das bereits durch die Übernahme der Sauber-Gruppe und die Verpflichtung prominenter Formel-1-Persönlichkeiten wie Mattia Binotto sowie Jonathan Wheatley Aufsehen erregte, den nächsten strategischen Schritt.

Erst kürzlich wurde das Fahrerduo für 2026 bekanntgegeben: Der erfahrene Nico Hülkenberg wird mit dem jungen Talent Gabriel Bortoleto zusammenarbeiten.

Die Partnerschaft mit QIA ist ein weiteres Puzzlestück in der Strategie von Audi, sich als Werkteam zu etablieren. Die Höhe der Investition wurde nicht bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach soll QIA einen Anteil von etwa 30 Prozent übernehmen, was ein Investment in der Größenordnung von wahrscheinlich 350 Millionen Dollar bedeutet. In der Zukunft könnten weitere Anteile folgen.