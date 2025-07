Offiziell: Red Bull trennt sich von Teamchef Christian Horner!

Die Ära von Christian Horner als Formel-1-Teamchef von Red Bull endet fast genau 20 Jahre, nach dem sie begonnen hat: Am heutigen Mittwoch (9. Juli) gab der österreichisch-britische Rennstall die sofortige Trennung von Horner bekannt.

Der Nachfolger steht bereits fest: Laurent Mekies, bisher Teamchef bei Schwesterrennstall Racing Bulls, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für Red Bull. Im Gegenzug rückt der bisherige Racing-Bulls-Sportchef Alan Permane dort als Teamchef nach.

Was genau zu dieser Entwicklung geführt hat, das geht aus den Red-Bull-Mitteilungen nicht hervor. Der Energydrink-Hersteller informiert lediglich über den Personalwechsel an der Spitze seiner Formel-1-Teams, gibt aber keine Gründe an.

Oliver Mintzlaff als Red-Bull-Chef sagt nur: "Wir möchten Christian Horner für seine außergewöhnliche Arbeit in den vergangenen 20 Jahren danken."

"Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken war er maßgeblich daran beteiligt, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren."

Mintzlaff versichert: Dank seiner Verdienste um den Rennstall werde Horner "für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben".

Ein Statement von Horner liegt indes bisher nicht vor.

Dafür äußern sich Mekies und Permane zu ihren neuen Rollen im Red-Bull-Universum.

Mekies sagt: "Die zurückliegenden eineinhalb Jahre waren ein absolutes Privileg, das Team gemeinsam mit Peter zu führen. Es war ein großartiges Abenteuer, zusammen mit all unseren talentierten Leuten zur Entstehung der Racing Bulls beizutragen."

"Der Teamgeist ist unglaublich, und ich bin fest davon überzeugt, dass dies erst der Anfang ist. Alan ist jetzt der perfekte Mann, um zu übernehmen und unseren Weg fortzusetzen. Er kennt das Team in- und auswendig und war immer eine wichtige Stütze unserer ersten Erfolge."

Permane sagt: "Ich fühle mich sehr geehrt, die Rolle des Teamchefs zu übernehmen, und möchte Oliver und Helmut Marko für das Vertrauen danken, das sie in mich setzen."

"Ich freue mich darauf, mit Peter zusammenzuarbeiten, um die gute Arbeit fortzuführen, die er und Laurent geleistet haben, um dieses Team voranzubringen. Es ist eine neue Herausforderung für mich, aber ich weiß, dass ich auf die Unterstützung aller im Team zählen kann."

Seite neu laden: Weitere Informationen in Kürze an dieser Stelle!