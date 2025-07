Podest im 239. Grand Prix: Keiner wartete länger als Hülkenberg

Nico Hülkenberg hat mit dem dritten Platz beim Großen Preis von Großbritannien eine unliebsame Statistik hinter sich gelassen. Der Sauber-Pilot führte das Ranking für den Fahrer mit den meisten Rennen ohne Podestplatzierung an. Am Sonntag endete die Serie in Silverstone im 239. Anlauf. Neuer Spitzenreiter ist in Adrian Sutil (128 Rennen) ebenfalls ein Deutscher. Von den aktiven Fahrern wartet der japanische Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda (99) am längsten auf den Sprung aufs Podest.