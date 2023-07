Pole Position für Leclerc in Spa

Anzeige

Charles Leclerc (Monaco) wird von der Pole Position in den Großen Preis von Belgien starten. Zwar gelang dem Ferrari-Piloten in Spa nur die zweitschnellste Runde, weil der überragende Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull aber zurückgesetzt wird, rückte Leclerc auf. Startplatz zwei geht demnach an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko), dahinter landete der britische Rekordchampion Lewis Hamilton im Mercedes.

Verstappen jubelte über die beste Runde, und doch geht er mit einer Hypothek in das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Weil an seinem Auto der fünfte Getriebewechsel durchgeführt wurde, wird Verstappen um fünf Positionen nach hinten versetzt und somit von Platz sechs starten.

Enttäuschend verlief das Qualifying für Nico Hülkenberg. Der Emmericher wurde von Hydraulik-Problemen an seinem Haas ausgebremst und musste sich mit dem 20. und letzten Startplatz begnügen. Rückkehrer Daniel Ricciardo (Australien) schied ebenfalls im ersten Teil des Qualifyings aus und startet am Sonntag mit seinem AlphaTauri neben Hülkenberg aus der letzten Reihe.

Am Samstag steht beim letzten Rennwochenende vor der Sommerpause der Sprint (16.30 Uhr) auf dem Programm. Über dessen Startreihenfolge entscheidet das Sprint-Shootout am Mittag (12.00 Uhr/beide Sky).