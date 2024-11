Premiere: Alle Formel-1-Teams zeigen zeitgleich ihre 2025er-Designs

So etwas hat es in 75 Jahren Formel-1-Geschichte noch nie gegeben: Alle zehn Teams zeigen gleichzeitig ihre Fahrzeug-Designs für die neue Rennsaison, und das vor einem Live-Publikum. Das passiert erstmals am 18. Februar 2025 in der O2-Arena in London aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Weltmeisterschaft.

Um der Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben, sind neben den neuen Autodesigns auch die unmittelbar Beteiligten am Start: Alle zehn Teamchefs und alle 20 Fahrer reisen gut einen Monat vor Beginn der Formel-1-Saison 2025 nach London.

Mit dabei sind auch diverse Showacts: Justin Bieber, Peter Kay und Madonna werden auftreten.

Formel-1-Serienchef Stefano Domenicali ist deshalb schon jetzt begeistert von diesem Konzept: "Wir bringen erstmals unsere Fans, unsere Superstars und ein paar ganz besondere Gäste zusammen, um offiziell die neue Rennsaison einzuläuten und unser 75-Jahr-Jubiläum zu feiern."

2025 habe das Potenzial, ein "Klassiker" zu werden in der Formel 1, nachdem es schon 2024 "viele Dramen" gegeben habe, sagt Domenicali. "Und so bieten wir unseren Fans aus allen Altersstufen die Möglichkeit, dem unglaublichen Entertainment-Spektakel der Formel 1 ganz nah zu kommen."

Tickets ab 70 Euro, Stream als Alternative

Tickets für die Veranstaltung können online erworben werden. Pro Eintrittskarte werden umgerechnet rund 70 bis 140 Euro fällig, zuzüglich Buchungsgebühren. Der Vorverkauf beginnt bereits am Freitag (15. November 2024).

Wer nicht in London vor Ort sein will oder kann, hat aber ebenfalls die Chance, die Veranstaltung zu sehen: Die Formel 1 will einen Stream dazu anbieten.

Show-Macher haben schon bei Las Vegas mitgewirkt

Organisiert wird die besondere Formel-1-Präsentation von BrianBurkeCreative und damit von der Agentur, die bereits beim Las-Vegas-Comeback 2023 die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien entwickelt hatte. Für die Firma ist es eine "unglaubliche Ehre", die Partnerschaft mit der Formel 1 fortzusetzen, wie Unternehmenschef Brian Burke betont.

Er sagt weiter: "Wir arbeiten mit allen zehn Teams zusammen. Deshalb können die Fans sicher sein, dass wir eine wahrhaft aufregende Live-Show bieten werden. Einerseits zeigen wir die neuen Autodesigns, andererseits interviewen wir die namhaftesten Personen der Formel 1. Und obendrein gibt es modernste Unterhaltung. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Und das sollte niemand verpassen."

Neue Autos? Womöglich Fehlanzeige!

Was es aber womöglich nicht zu sehen gibt in London, sind die neuen Autos für 2025. Denn schon in den vergangenen Jahren haben die Teams bei ihren offiziellen Präsentationen häufig darauf verzichtet, die finalen Spezifikationen ihrer Fahrzeuge zu enthüllen. Meist wird nur das neue Farbdesign gezeigt, teils auf Vorjahresautos oder auf "Dummy-Fahrzeugen", die die Konkurrenz auf eine falsche Fährte locken sollen.

Ob die Teams über die gemeinsame Veranstaltung am 18. Februar hinaus individuelle Präsentationen abhalten, das ist bislang noch nicht bekannt. Zuletzt hatten die zehn Formel-1-Rennställe entweder eigene Veranstaltungen abgehalten oder ihre Fahrzeuge vor Ort an der Rennstrecke vorgestellt.