Qualifying Barcelona: Oscar Piastri nimmt das Feld auseinander!

Wer gehofft hat, dass die neue Regel für die Frontflügel an der Spitze etwas ändern würde, der sah sich nach dem Qualifying zum Formel-1-Rennen in Barcelona enttäuscht. Denn auch nach der Änderung bleibt McLaren das Maß aller Dinge.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri war im Qualifying in seiner eigenen Welt und schlug seinen Teamkollegen Lando Norris um zwei Zehntelsekunden. Der Brite lag zwar nach dem ersten Q3-Versuch noch vorne und konnte seine Zeit im Schlussversuch noch einmal verbessern, doch Piastri fuhr drei lila Sektoren und setzte sich mit 1:11.546 Minuten an die Spitze.

Die ersten Verfolger haben derweil drei Zehntel Rückstand auf den Australier - und das sind gleich zwei. Denn Max Verstappen (Red Bull) und George Russell (Mercedes) fuhren die exakt gleiche Zeit, doch weil Verstappen seine Zeit früher gefahren hatte, steht der Weltmeister am Sonntag auf Startposition drei.

Lewis Hamilton konnte sich derweil zum zweiten Mal vor Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc qualifizieren - er wurde Fünfter, Leclercs Siebter. Dazwischen startet Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli.

Die letzten Plätze in den Top 10 belegen Pierre Gasly (8./Alpine), Isack Hadjar (9./Racing Bulls) und Fernando Alonso (10./Aston Martin).

Was passierte in Q2?

Der zweite Abschnitt brachte keine wirklichen Überraschungen. Enttäuscht dürfte man aber bei Williams sein, dass man kein Auto in die Top 10 gebracht hat. Alexander Albon scheiterte als Elfter knapp und beschwerte sich anschließend über den "schmutzigen" Oliver Bearman, der laut ihm im letzten Sektor absichtlich langsam gefahren sein soll, um ihm verwirbelte Luft zu bescheren.

"Er wusste genau, was er macht", ärgerte sich der Thailänder über den Haas-Piloten, der seinerseits 15. wurde. Eine starke Leistung zeigte derweil Gabriel Bortoleto, der seinen erneuerten Sauber auf Rang zwölf stellte.

Liam Lawson (13./Racing Bulls) und Lance Stroll (14./Aston Martin) verschlechterten derweil ihre ohnehin schon dürftige Qualifying-Bilanz gegen den eigenen Teamkollegen.

Was passierte in Q1?

Die große Negativüberraschung war Yuki Tsunoda, der in seinem Red Bull nur 20. und Letzter wurde. Der Japaner landete damit sogar hinter Franco Colapinto (Alpine), obwohl der Argentinier seinen letzten Versuch nicht fahren konnte und am Ausgang der Boxengasse ausrollte.

Auch für Carlos Sainz war das Qualifying bei seinem Heimspiel überraschend früh beendet. Der Williams-Pilot scheiterte als 18. und hat damit am Sonntag eine Menge Arbeit vor sich. Das gilt auch für Nico Hülkenberg (Sauber), der als 16. wieder einmal das Qualifying-Duell gegen Gabriel Bortoleto verlor.

Hülkenberg hatte nach Tsunodas schlechter Runde noch Hoffnung auf einen Einzug in Q2, doch Stroll schob sich in letzter Sekunde noch nach vorne und schmiss den Deutschen raus, der zusammen mit Esteban Ocon (17./Haas) Feierabend hatte.

Wo kann man den Grand Prix von Spanien live sehen?

