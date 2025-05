"Bist unser größtes Geschenk": Verstappen erstmals Vater

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist erstmals Vater geworden. "Willkommen auf der Welt, süße Lily. Unser Herzen sind voller denn je - du bist unser größtes Geschenk", schrieb der Niederländer in einem gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet veröffentlichten Beitrag bei Instagram, auf einem Bild sind die glücklichen Eltern mit dem Töchterchen zu sehen: "Wir lieben dich so sehr."

Die Brasilianerin Piquet, Tochter des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet, ist bereits Mutter eines Mädchens aus einer früheren Beziehung mit dem früheren Formel-1-Piloten Daniil Kwjat. Wegen der bevorstehenden Geburt hatte Verstappen (27) am Donnerstag beim Medientag der Königsklasse vor dem Großen Preis von Miami gefehlt.

Am Freitagvormittag (Ortszeit) betrat Red-Bull-Star Verstappen schließlich das Fahrerlager im Hard Rock Stadium, er wird im einzigen freien Training (18.30 Uhr MESZ) und im Sprint-Qualifying (22.30) wieder in seinem Red Bull sitzen. Am Samstag geht es im Sprintrennen (18.00) und am Sonntag (22.00/alles bei Sky) im Grand Prix um WM-Punkte. Verstappen ist derzeit Dritter der Fahrer-WM.

Der Niederländer ist nun neben dem Emmericher Nico Hülkenberg (Sauber) der zweite Vater im derzeitigen Fahrerfeld. Auf Ratschläge für Verstappen angesprochen, sagte Hülkenberg nur schmunzelnd: "Ich hoffe, das Baby schläft gut." Seine Tochter Noemi Sky wurde 2021 geboren.