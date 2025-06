"Mega": Hülkenberg "strahlt" in Spanien

Nico Hülkenberg grinste breit und konnte gar nicht mehr damit aufhören. Wie ein Sieg habe sich dieser große fünfte Platz in Spanien vielleicht nicht angefühlt - für das Sauber-Team war es aber ein völlig unverhoffter Erfolg in der Formel 1. "Das macht Spaß, solche Rennen sind mega, die kommen für uns nicht so oft vor", sagte Hülkenberg, der auf dem Weg dahin sogar Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari überholt hatte, bei RTL: "Das nimmt man gerne mit."