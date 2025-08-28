"Nicht wirklich": Verstappen hakt Saison ab

Weltmeister Max Verstappen startet ohne echtes sportliches Ziel aus der Formel-1-Sommerpause. "Nein, nicht wirklich", sagte der Weltmeister vor seinem Heimrennen am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) auf die Frage, ob er sich gedanklich noch mit seiner Position im Titelkampf beschäftige. In den kommenden drei Monaten werde es darum gehen, den Red Bull "besser zu verstehen und einfach das Beste rauszuholen".

Vor den letzten zehn Rennwochenenden der Saison liegt Verstappen 97 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren, der wiederum neun Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lando Norris hat. Das Duo dürfte die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen.

Für Verstappen steht nach vier WM-Titeln in Folge damit eine ungewohnte Saison-Endphase an. Motivationsprobleme befürchtet er aber nicht. "So schwer ist das nicht", sagte er am Donnerstag: "Man weiß ja, dass so eine Siegesserie irgendwann endet. Leider passiert das gerade. Aber das ist kein Grund für Frustration, das würde nur Energie rauben."