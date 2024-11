"Pyjamas getragen": Tsunoda mit Einreiseproblemen in den USA

Undercover zum falschen Zeitpunkt: Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda hatte während der Einreise in die USA zum Großen Preis von Las Vegas mit Problemen zu kämpfen. "Ich habe Pyjamas getragen, vielleicht sah ich nicht aus wie ein Formel-1-Fahrer", sagte der Japaner bei autosport.com. Am Flughafen in Nevada wurde der Racing-Bulls-Pilot nämlich von der Einwanderungsbehörde zur Befragung angehalten.