"Surreal": Tribüne in Melbourne nach Piastri benannt

Der australische Formel-1-Pilot Oscar Piastri fährt bei seinem Heimrennen in Melbourne künftig vor einer nach ihm benannten Tribüne. Der "Piastri Grandstand" befindet sich an der Start-Ziel-Geraden, direkt gegenüber der Boxengasse. Das gaben die Veranstalter des Rennens auf dem Albert Park Circuit bekannt. "Es fühlt sich surreal an", sagte der 24 Jahre alte WM-Spitzenreiter in den Sozialen Medien.

Es fühle sich "immer noch seltsam an, zu Hause zu fahren – es ist sehr cool, zu Hause zu fahren", sagte der McLaren-Pilot, der in Melbourne geboren wurde. Die Premiere vor "seiner" Tribüne wird er beim Auftakt der Saison 2026 erleben: Erneut startet die Formel 1 in Melbourne, das erste von insgesamt 24 Rennen ist für den 8. März geplant.

Auch andere namhafte Fahrer haben nach ihnen benannte Tribünen im Albert Park: Jack Brabham, Arthur Waite, Alan Jones, Daniel Ricciardo und Mark Webber wurde diese Ehre bereits ebenfalls zuteil.

Piastri (284 Punkte) führt die WM-Gesamtwertung vor Teamkollege Lando Norris (275) an. Er könnte der erste Australier seit Jones 1980 werden, der Formel-1-Weltmeister wird. Am 31. August steigt im niederländischen Zandvoort das erste von noch zehn Rennen nach der Sommerpause.