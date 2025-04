"Talent und Speed": Pérez lobt Tsunoda

Der ehemalige Red-Bull-Pilot Sergio Pérez drückt seinem Nach-Nachfolger Yuki Tsunoda bei seinem Debüt für das Topteam am kommenden Wochenende die Daumen. "Yuki hat das Talent, den Speed - darüber hinaus brauchst du die Mentalität, um damit umzugehen", sagte der Mexikaner. Tsunoda ersetzt ab dem Großen Preis von Japan in Suzuka Liam Lawson, dem Pérez am Ende der Saison 2024 weichen musste. Der Druck ist enorm.

Der Japaner habe aber genau "die richtige Art, das zu bewältigen", sagte Pérez im Interview mit formula1.com. Lawson wurde nach nur zwei Grands Prix für Red Bull bereits wieder ins Schwesterteam Racing Bulls degradiert. Zu groß waren in Australien und China die Rückstände auf Weltmeister Max Verstappen. Der von Racing Bulls beförderte Tsunoda muss am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) bei seinem Heimrennen sofort liefern.

Trotz der neuen Situation strotzt der 24-Jährige nur so vor Selbstbewusstsein. "Ich will dort schon auf dem Podium landen", sagte er zuletzt im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung. Es wäre sein erstes im 90. Grand Prix.

Routinier Pérez (35) hegt derweil nach seinem Aus bei Red Bull offenbar keinen Groll mehr. "Ich hoffe, dass sie erfolgreich sein werden", sagte er, konnte sich eine kleine Spitze aber nicht verkneifen. 2024 habe er nicht zeigen können, wozu er fähig sei, "jetzt merken die Leute plötzlich, wie schwer das Auto zu fahren ist."

Im nächsten Jahr könnte er wieder in der Königsklasse an den Start gehen, Cadillac soll Medienberichten zufolge an ihm interessiert sein. Doch Pérez hält sich bedeckt, ist laut eigenen Angaben "mit einigen Interessenten im Gespräch". Das Wichtigste für ihn sei, dass "das Projekt Sinn macht und es mir Spaß macht", sagte er.