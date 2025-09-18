"Unvermeidlich": McLaren vor Titelgewinn in Baku

McLaren greift bereits an diesem Wochenenden nach der Team-Krone in der Formel 1 und kann damit Geschichte schreiben. Auf das interne WM-Duell zwischen Oscar Piastri und Lando Norris soll ein frühzeitiger Triumph in der Konstrukteurswertung sich aber nicht auswirken. "Das würde unsere Herangehensweise nicht ändern", sagte WM-Spitzenreiter Piastri vor dem Grand Prix in Baku am kommenden Sonntag (13.00 Uhr/Sky). Dieser Titelgewinn sei jetzt bereits "unvermeidlich. Wir sind in einer bemerkenswerten Position".

Der Vorsprung auf Ferrari beträgt acht Rennwochenenden vor Schluss 337 Punkte. Aus eigener Kraft ist McLaren schon am Sonntag erneut Teamweltmeister, wenn in Baku der Rennsieg und dazu ein weiterer Podiumsplatz herausspringt. Sieben Rennen vor Schluss hat in der Geschichte der Formel 1 noch nie ein Rennstall den Titel perfekt gemacht, in absoluten Zahlen hält derzeit Red Bull diesen Rekord: Max Verstappen und Co. wurden 2023 sechs Rennen vor Schluss Weltmeister.

Umgerechnet auf die in früheren Zeiten deutlich kürzeren Formel-1-Jahre wäre McLarens Leistung mit einer eigenen aus dem Jahr 1988 vergleichbar. Ayrton Senna und Alain Prost führten McLaren damals bei 16 Saisonrennen schon fünf Rennen vor Schluss zum Titel, also nach gut zwei Dritteln der Saison.

Die Verhaltensregeln für teaminterne Rennduelle sollen aber nicht aufgeweicht werden, selbst wenn das erste große Saisonziel schon so früh erreicht wird. Besprochen wurde der Aufreger beim vergangenen Rennen in Monza aber durchaus: Norris fiel in Italien durch einen von der Crew verpatzten Boxenstopp hinter Piastri zurück, dieser musste den Engländer auf Anweisung des Teams dann wieder vorbeilassen und tat dies eher widerwillig.

"Wir hatten viele Diskussionen darüber, wie wir Rennenfahren wollen", sagte Piastri nun in Baku, "aber das bleibt intern, sonst weiß ja jeder, was wir vorhaben." Der Australier ist mit einem Vorsprung von 31 Punkten auf Norris nach Baku gereist.