"Vorne mit dabei": Red Bull hofft auf starkes Qualifying

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko rechnet Weltmeister Max Verstappen gute Chancen im Kampf um die Pole Position zum Großen Preis von Kanada aus. Er glaube der Niederländer sei "vorne dabei", sagte der Österreicher bei Sky. Nachdem sein Schützling im ersten Training am Freitag noch die Bestzeit gesetzt hatte, fuhr er im zweiten Durchgang nur auf Platz neun.

Zwischen den Sessions auf dem Circuit Gilles-Villeneuve habe es aber "zwei kleine Änderungen gegeben, die sich relativ stark negativ ausgewirkt haben. Das zeigt, in welch engem Fenster unser Auto arbeitet", sagte Marko über den RB21. Doch weil nun klar sei, was die Probleme sind, schaue Red Bull "positiv auf morgen".

Auch Verstappen schöpfte Hoffnung: "Insgesamt war es ein positiver Tag für uns", sagte er. Verstappen jagt am Sonntag (20.00 Uhr/Sky und RTL) seinem vierten Montréal-Sieg in Folge hinterher, keinem anderen Formel-1-Piloten gelang dies zuvor. "Wir sollten das Auto in ein gutes Fenster bekommen und dann nach vorne kommen", sagte Verstappen.

Doch der 27-Jährige muss aufpassen, denn er steht bei elf Strafpunkten und muss sich noch im Rahmen des Kanada-Grand-Prix und des Rennens in Spielberg vor einer Rennsperre fürchten. Das gilt auch schon für den Kampf um die Pole Position im weiteren Verlauf des Tages (22.00 Uhr/RTL und Sky). Im vergangenen Jahr war er von Platz zwei gestartet, davor zwei Mal ganz vorne.