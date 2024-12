Red Bull bestätigt: Liam Lawson ersetzt Sergio Perez in der F1-Saison 2025

Liam Lawson wird im nächsten Jahr als Teamkollege von Max Verstappen in der Formel 1 für Red Bull antreten, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Nur einen Tag nachdem das in Milton Keynes ansässige Team verkündet hatte, dass eine Einigung über die Trennung von Sergio Perez erzielt wurde, bestätigte Red Bull, dass Red-Bull-Junior Lawson im nächsten Jahr befördert wird.

Der Neuseeländer kommt zu Red Bull, obwohl er bisher keine komplette Saison in der Formel 1 bestritten hat. Im Jahr 2023 wurde er als Ersatz für den verletzten Daniel Ricciardo berufen, der sich in Zandvoort das Handgelenk gebrochen hatte. Lawson nahm an fünf Rennen teil und erzielte als Neunter in Singapur sein bestes Ergebnis.

In diesem Jahr trat er ab dem Grand Prix der USA für Racing Bulls an, nachdem sich das Team von Ricciardo getrennt hatte, der nicht die erhofften Ergebnisse geliefert hatte. Lawson sammelte von Anfang an Punkte mit einem neunten Platz in Austin und erreichte die gleiche Position beim Grand Prix von Brasilien.

Obwohl der Neuseeländer im Qualifying mit 2:7 gegen Teamkollege Yuki Tsunoda unterlag (6:0 ohne Sprintrennen) und während ihrer gemeinsamen Zeit weniger Punkte erzielte, ist Red Bull überzeugt, dass er mehr Potenzial bietet - insbesondere aufgrund seines technischen Feedbacks und seiner mentalen Einstellung.

Er beeindruckte das Team vor allem durch sein robustes Verteidigen gegen Fernando Alonso beim Grand Prix der USA und seine kämpferische Haltung gegenüber Perez. Das Team ist überzeugt, dass er die nötige Mentalität mitbringt, um gegen einen so harten Konkurrenten wie Verstappen zu bestehen.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt zur Beförderung von Lawson: "Die Leistungen von Liam während seiner beiden Einsätze bei Racing Bulls haben gezeigt, dass er nicht nur starke Ergebnisse liefern kann, sondern auch ein echter Racer ist, der keine Angst hat, sich mit den Besten zu messen und sich durchzusetzen."

"Sein Aufstieg setzt die lange Tradition des Red-Bull-Junior-Programms fort, Talente aus den eigenen Reihen zu fördern. Er folgt damit in die Fußstapfen von Meisterschafts- und Rennsiegern wie Sebastian Vettel und natürlich Max Verstappen."

"Es steht außer Frage, dass es eine einschüchternde Aufgabe ist, neben Max zu fahren - einem vierfachen Champion und zweifellos einem der größten Fahrer, die die Formel 1 je gesehen hat. Aber ich bin sicher, dass Liam dieser Herausforderung gewachsen ist und uns im nächsten Jahr herausragende Ergebnisse liefern wird."

Zu seinem Aufstieg ins Red-Bull-Team sagt Lawson selbst: "Fahrer für Red Bull Racing zu werden, ist ein Lebenstraum für mich. Das ist etwas, das ich mir seit meinem achten Lebensjahr gewünscht und darauf hingearbeitet habe."

"Es war bisher eine unglaubliche Reise. Ich möchte dem gesamten Team bei Racing Bulls für ihre Unterstützung danken. Die letzten sechs Rennen waren ein entscheidender Teil meiner Vorbereitung auf diesen nächsten Schritt."

"Ich möchte auch Christian, Helmut und der gesamten Red-Bull-Familie danken, dass sie an mich glauben und mir diese Chance geben. Ich bin super aufgeregt, mit Max zusammenzuarbeiten und von einem Weltmeister zu lernen. Ich habe keinen Zweifel, dass ich von seiner Expertise profitieren werde. Ich kann es kaum erwarten."

Racing Bulls hat noch nicht bekannt gegeben, wer Lawson ersetzen wird. Es wird erwartet, dass es Isack Hadjar sein wird, der in diesem Jahr Zweiter in der Formel 2 wurde.