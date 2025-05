Rosberg stellt bei Hamilton die Altersfrage: Bricht Ferraris Star jetzt ein?

Der eine ist schon bald ein Jahrzehnt in Formel-1-Rente, der andere fährt immer noch - mittlerweile für Ferrari: Bei Mercedes lieferten sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton einst legendäre WM-Duelle, dann trat der Deutsche zurück - und in seiner Rolle als TV-Experte hier und da schon auch mal mit kleinen Spitzen gegen seinen ehemaligen Rivalen nach:

"Es ist gewissermaßen eine Fortsetzung seiner Form aus dem Vorjahr, wo man bereits einen kleinen Einbruch erkennen konnte", urteilt Rosberg in Bezug auf Hamiltons aktuelle Performance am Donnerstag bei Sky - und erinnert daran: "George [Russell] hatte da schon die Oberhand und hat ihn bei Mercedes geschlagen. Und das scheint sich nun etwas fortzusetzen."

Rosberg glaubt mit Blick auf seinen ehemaligen Teamkollegen: "Es fehlt einfach hier und da ein bisschen, besonders was die ultimative Pace im Qualifying betrifft. Wir wissen, dass Charles [Leclerc] ein herausragender Qualifyer ist - und da muss Lewis ein bisschen zulegen." Schließlich seien gerade die letzten Zehntel in der Formel 1 entscheidend, "vor allem, wenn man gegen die Besten der neuen Generation fährt".

Rosberg über Hamilton: "Irgendwann kommt der Punkt ..."

Zwar adelt Rosberg auch Hamilton, verknüpft das jedoch mit der Frage nach der Zukunft des Briten: "Obwohl er der größte Fahrer aller Zeiten ist, kommt irgendwann der Punkt, an dem man ein wenig langsamer wird - das ist altersbedingt. Und mit 40 passiert das eher früher als später. Die Frage ist also: Ist dieser Moment jetzt gekommen?"

Allein: Neu ist diese Debatte genauso wenig wie Rosbergs Kommentare dazu. Bereits im August 2019 sagte der Deutsche in Bezug auf die Fitness seines einstigen Rivalen: "Lewis ist sicher schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast", die körperlichen Fähigkeiten des Briten würden bereits anfangen "ganz langsam abzubauen"...

Danach gewann Hamilton allerdings noch zwei WM-Titel, schrammte 2021 nur knapp an einem weiteren vorbei. Doch mittlerweile ist der Rekordweltmeister 40 Jahre alt, nach Aston Martins Fernando Alonso, der das Thema gerade am Spanien-Wochenende auf den Tisch brachte, der zweitälteste Pilot im Feld. Zeigen sich nun, nach drei eher erfolglosen Jahren bei Mercedes und dem Wechsel zur Scuderia, wirklich langsam die Zeichen der Zeit?

Hamilton: "Vergleicht mich nie mit irgendjemand anderem"

Hamilton selbst hatte sich zu Beginn seines Ferrari-Abenteuers erst zur Altersdebatte in der Formel 1 geäußert: "Der alte Mann ist ein Geisteszustand", sagte der Brite zu Saisonbeginn im Interview mit dem Time Magazine: "Natürlich altert dein Körper. Aber ich werde niemals ein alter Mann sein."

Außerdem schob er eine Warnung an seine Kritiker hinterher: "Vergleicht mich niemals mit irgendjemand anderem. Ich bin der erste und einzige schwarze Fahrer in der Geschichte dieses Sports. Ich bin anders gebaut. Ich habe viel durchgemacht, habe meinen eigenen Weg hinter mir. Man kann mich mit keinem anderen 40-jährigen Fahrer in der Geschichte der Formel 1 vergleichen, Vergangenheit oder Gegenwart."

Hamiltons markante Worte damals: "Niemand ist wie ich. Ich bin hungrig, ehrgeizig, habe keine Frau, keine Kinder - mein Fokus liegt auf nur einer Sache: Dem Sieg. Das ist meine oberste Priorität." Und vielleicht auch eine kleine Spitze gegen Lieblingsfeind Rosberg, der sich nach seinem Titelgewinn 2016 schließlich für die Familie entschied und gegen die Formel 1 - in der Hamilton heute noch immer um Pokale mitfährt...