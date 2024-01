Anzeige

"Mir wird immer klarer, dass er den Helm womöglich zu früh an den Nagel gehängt hat", sagt Michael Schumachers langjähriger Wegbegleiter Ross Brawn im Gespräch mit "Auto Bild" über den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister, der Ende 2012 endgültig aus der Königsklasse zurücktrat.

"Schumi" hatte sich nach der Saison 2006 im Alter von 37 Jahren erstmals aus der Formel 1 verabschiedet, kehrte ab 2010 allerdings noch einmal für drei Jahre zurück. Im damals neuen Mercedes-Werksteam kam er bei seinem Comeback allerdings nicht über vereinzelte Highlights hinaus.

So brachte es Schumacher 2012 in Valencia lediglich auf einen einzigen Podestplatz in drei Jahren, und alle drei Saisons bei den Silberpfeilen beendete er hinter seinem Teamkollegen Nico Rosberg. Zur Saison 2013 wurde der Rekordweltmeister schließlich durch Lewis Hamilton ersetzt.

Pech für Schumacher: So richtig startete das Mercedes-Projekt erst ab 2014 durch. Ab da gewann das Team aus Brackley achtmal in Folge die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Brawn betont: "Die Saat des Erfolgs bei Mercedes hat er in den Jahren 2010 bis 2012 gelegt."

Brawn, der zuvor bereits bei Benetton und Ferrari mit Schumacher gearbeitet hatte und dort an allen sieben WM-Titeln des Deutschen beteiligt war, war von 2010 bis Ende 2013 Teamchef der Silberpfeile und kann daher gut einschätzen, wie schnell "Schumi" nach seiner Rückkehr wirklich noch war.