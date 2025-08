Rückenprobleme: Alonso setzt im ersten Ungarn-Training aus

Zumindest das erste freie Training zum Großen Preis von Ungarn am Mittag (13.30 Uhr/Sky) wird ohne Formel-1-Altstar Fernando Alonso (44) stattfinden. Wie sein Team Aston Martin mitteilte, leidet der zweimalige Weltmeister als Folge des Grand Prix in Belgien unter einer Muskelverletzung im Rücken.

Am Freitagvormittag setze der Spanier zunächst seine Behandlung fort, hieß es weiter. Über Alonsos Teilnahme am zweiten freien Training (17.00 Uhr) und am restlichen Rennwochenende werde "zu gegebener Zeit" entschieden.

Im FP1 vor dem 14. Saisonrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) steigt der brasilianische Ersatzfahrer Felipe Drugovich in den Aston Martin von Alonso. Der 25-jährige Drugovich ist noch ohne Renneinsatz in der Formel 1.