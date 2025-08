Rückenprobleme bei Alonso: Aston-Youngster Drugovich springt erneut ein

Fernando Alonso wird zumindest am ersten Freien Training zum Grand Prix von Ungarn 2025 nicht teilnehmen. "In den Tagen nach dem Grand Prix von Belgien hatte Fernando mit einer Muskelverletzung im Rücken zu kämpfen", schreibt sein Team Aston Martin in einem Statement am Freitagmorgen. "Da er seine Behandlung heute Morgen fortsetzt, hat er sich entschieden, das erste Freie Training auszulassen."

Alonso Cockpit übernimmt zum Auftakt des Rennwochenendes auf dem Hungaroring der 25-jährige Brasilianer Felipe Drugovich. Er war 2022 Champion in der Formel 2 und ist seit September 2022 offizieller Test- und Ersatzfahrer bei Aston Martin. "Eine Entscheidung über Fernandos Teilnahme am zweiten Freien Training und dem restlichen Wochenende wird zu gegebener Zeit getroffen", teilt das Team mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alonso Drugovich unfreiwillig sein Auto überlässt. Bereits am Medientag vor dem Grand Prix von Mexiko 2024 hatte sich der spanische Routinier unwohl gefühlt, sodass er seine Termine am Donnerstag absagte und erst zum zweiten Training ins Rennwochenende einstieg. Drugovich bestritt an seiner Stelle die erste Session.

Noch am Donnerstag hatte Alonso über Drugovich gesprochen und erklärt, dass es "großartig" wäre, "ihn in der Formel 1 zu sehen. Er hat ein unglaubliches Talent. Die Formel 2 war ein Beweis dafür, aber wir sehen es hier jeden Tag, wenn wir mit ihm arbeiten. Bei der Simulatorarbeit, bei einigen der Freien Trainings, die er absolviert hat."

"Er hat immer die Leistung gebracht, die das Team von ihm verlangt hat, selbst mit sehr wenigen Kilometern. Es wäre interessant, ihn als Stammfahrer zu sehen, und ich hoffe, dass es passiert", so Alonso vor dem Grand Prix von Ungarn, als er mutmaßlich noch nichts davon wusste, dass Drugovich am Freitagmorgen fahren würde.

In Mexiko 2024 stieg Alonso nach dem ersten Training ins Rennwochenende ein und nahm am Samstag am Qualifying und am Sonntag am Rennen teil. Im Rennen schied er jedoch früh aus. Offiziell nicht wegen seines Gesundheitszustands, sondern wegen eines technischen Problems.

Sollte das Rennwochenende in der Nähe von Budapest normal verlaufen, erhofft sich Alonso eine Steigerung im Vergleich zur Nullnummer in Spa vor einer Woche: "Hoffentlich reicht es für Q3", sagt er und äußert den Verdacht, dass die Spa-Form in erster Linie streckenbedingt war: "Das Auto war nicht wirklich anders als in den vorherigen Rennen, aber schon ab dem ersten Freien Training waren wir nicht auf Pace. Wir waren nicht konkurrenzfähig."